Detienen al exministro de Obras Públicas de Bolivia por un delito de perjuicio económico

Las autoridades bolivianas han indicado que el exministro Edgar Montaño podría haber causado un daño económico cercano a los 2,5 millones de dólares al Estado a través de su gestión en la construcción de una carretera, según informó Bolivia TV. El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, confirmó que Montaño permanece bajo custodia policial y enfrentará cargos por conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes. Según reportó la cadena estatal, el arresto se concretó en Santa Cruz y el exfuncionario fue trasladado al aeropuerto de la ciudad para su posterior traslado a La Paz, donde se desarrollarán las acciones judiciales correspondientes.

Según detalló Bolivia TV, la detención se fundamenta en la existencia de indicios suficientes que involucran a Montaño en el uso de un tipo de cambio superior al oficial durante los pagos a la compañía contratista encargada de la obra, lo que provocó un sobreprecio considerable en la ejecución del proyecto vial. Las autoridades consideran que este acuerdo contractual entre el exministro y la empresa habría generado un perjuicio económico cifrado en 2,49 millones de dólares, como precisó Oviedo a través del medio estatal boliviano.

El procedimiento policial realizado en Santa Cruz contó con la participación de varias unidades de la fuerza pública, y según informó Bolivia TV, tras su detención, Montaño fue conducido bajo resguardo al aeropuerto cruceño con destino a la sede del Gobierno en La Paz. El objetivo es presentar al exministro ante la jurisdicción competente para que rinda cuentas respecto a las acusaciones en su contra. De acuerdo con lo expresado por Marco Antonio Oviedo en declaraciones transmitidas por Bolivia TV, Montaño podrá ejercer su derecho a la defensa durante el proceso judicial.

La Fiscalía de Bolivia, en tanto, ha solicitado la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva para el exfuncionario. Fuentes del Ministerio Público informaron a Bolivia TV que la investigación abierta no se limita únicamente a Montaño; al menos nueve personas adicionales han sido incluidas en el mismo proceso por presuntas responsabilidades en el caso. Las pesquisas buscan esclarecer el grado de participación de cada involucrado y determinar si existieron concertaciones adicionales para concretar el desembolso irregular de fondos públicos.

Bolivia TV destacó que las investigaciones sobre el proyecto vial señalan la existencia de irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato. Además del presunto uso de un tipo de cambio inflado, las autoridades mencionan posibles incumplimientos en los procedimientos administrativos y técnicos establecidos por la normativa estatal. El Ministerio Público sostiene que este conjunto de decisiones habría dado lugar al significativo desfalco estatal, afectando los recursos asignados para infraestructura.

Durante su gestión como ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño fue responsable de proyectos estratégicos en el ámbito de las comunicaciones y la infraestructura en Bolivia, particularmente durante el gobierno de Luis Arce, iniciado en 2020 y con vigencia hasta 2025. Según consignó Bolivia TV, las actuaciones bajo investigación forman parte de las principales partidas presupuestarias administradas por el organismo durante ese periodo.

Bolivia TV recogió también declaraciones del ministro de Gobierno, quien señaló: "Lo que se acordó con la empresa es un sobreprecio, que hoy queda esclarecido, y será en la instancia jurisdiccional competente donde el exministro establecerá su defensa". El funcionario subrayó que, tras la detención, corresponde ahora avanzar con el proceso judicial para delimitar responsabilidades y sanciones si así lo determina la autoridad competente.

Hasta el momento, la identidad de las demás personas investigadas no ha sido revelada oficialmente. No obstante, Bolivia TV informó que la Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas y la toma de declaraciones, con el propósito de dilucidar si existió una red de complicidades o si las irregularidades se circunscribieron al ámbito de las funciones del exministro. Según informó la cadena estatal, el caso permanece abierto y bajo seguimiento de las autoridades judiciales y policiales.