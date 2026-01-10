Agencias

Congresistas demócratas advierten a Trump ante cualquier uso no autorizado de la fuerza en México

Guardar

Un grupo de 75 congresistas demócratas estadounidenses han remitido una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que advierten de que no se emplee la fuerza militar "sin autorización" en Venezuela, pero tampoco en territorio mexicano y han defendido la necesidad de cooperar con las autoridades del país vecino.

"Le escribimos para expresar nuestra drástica oposición al uso no autorizado de la fuerza militar en Venezuela y las amenazas del presidente y de cargos de la Administración refiriéndose a una acción militar estadounidense dentro de México sin consentimiento de México y sin autorización del Congreso", han planteado.

La carta ha sido firmada por 75 congresistas a iniciativa de los miembros de la Cámara de Representantes Gregory Meeks, Joaquín Castro y Greg Stanton y en ella argumentan que una acción así contra México podría afectar a la cooperación bilateral en materia de seguridad, perjudicar a empresas estadounidenses y a la política antidroga.

Además han destacado que "violaría la soberanía de México y perjudicaría la nueva era de cooperación que ha propiciado la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum".

Los congresistas denuncian así las recientes declaraciones de Trump en las que advierte de una posible intervención militar contra los cárteles de la droga en suelo mexicano. "Los cárteles están gobernando México (...). Tenemos que hacer algo", afirmó Trump en una entrevista con Fox News emitida el 3 de enero. Anteriormente, el 9 de diciembre, fue interrogado en entrevista con el portal Politico sobre si consideraría una acción en México. "Claro que lo haría", respondió.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Almeida pidió una reunión a Marlaska hace mes y medio por VioGén porque con el delegado de Gobierno "no se puede hablar"

El regidor madrileño solicitó hace seis semanas un encuentro urgente con el titular de Interior para discutir el acuerdo sobre el sistema de protección VioGén, tras denunciar la imposibilidad de resolverlo junto al delegado actual del Gobierno

Almeida pidió una reunión a

Rego tras limitar Grok su generador de imágenes con IA: "Lo llevaremos ante la justicia todas las veces que haga falta"

La responsable del área de Infancia expresa que accionará vías legales contra la plataforma de Elon Musk tras la restricción de acceso al sistema de imágenes, al tiempo que critica el intento de condicionar derechos a una membresía

Rego tras limitar Grok su

José Ramón de la Morena será premiado por la APDM por una vida dedicada a la radio deportiva

Considerado una de las figuras más influyentes del periodismo deportivo, será distinguido en el décimo aniversario de los premios APDM por su legado profesional, coincidiendo con el centenario de la radio como medio masivo en España

José Ramón de la Morena

El Real Madrid recibirá al Rayo el domingo 1 de febrero a las 14.00 horas

El Real Madrid recibirá al

Tellado sugiere que Zapatero "pudo enriquecerse a costa" de Venezuela y celebra que la "lupa" judicial esté sobre él

Tellado sugiere que Zapatero "pudo