Ana Miranda (BNG) afea que el acuerdo UE-Mercosur se aprobó "por la puerta de atrás": "Será lesivo para los ganaderos"

Ganaderos y agricultores de la provincia de Ourense han bloqueado desde horas tempranas de este sábado la autovía A-52 en la zona de Xinzo de Limia, con la finalidad de expresar su rechazo al reciente acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Según informó la Guardia Civil, el corte de carretera se realizó específicamente en el kilómetro 188 de la citada vía como parte de una serie de movilizaciones que se han intensificado en Galicia durante las últimas semanas. La noticia principal gira en torno a las declaraciones de Ana Miranda, eurodiputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG), quien cuestionó la manera en que se validó este pacto, señalando que resultará perjudicial para el sector ganadero y agrícola gallego.

De acuerdo con el medio Europa Press, Miranda manifestó este sábado que el acuerdo entre la UE y los países que conforman Mercosur se aprobó “por la puerta de atrás y con alevosía”, haciendo referencia a la ausencia de un procedimiento de ratificación por parte del Parlamento Europeo. Según detalló el medio, la eurodiputada señaló que tal validación se realizó de manera “informal” por los ministros encargados, sin la formalización de un Consejo de Ministros, lo que para Miranda desvía el procedimiento institucional previsto en este tipo de tratados. En opinión de la representante gallega, la falta de debate parlamentario y transparencia en el proceso deja en situación de indefensión a los sectores afectados, especialmente a quienes trabajan la tierra y el ganado en Galicia.

Miranda también hizo hincapié en la gravedad que, en su criterio, tendrá este tratado sobre los intereses de los ganaderos y agricultores gallegos, adelantando que tendrán que hacer frente a una competencia desleal debido a la entrada de productos agrícolas y ganaderos de países del Mercosur con estándares diferentes. Según publicó Europa Press, la eurodiputada del BNG subrayó que el acuerdo, aprobado sin el aval del Parlamento Europeo, acarreará un impacto directo en la economía rural gallega, ya que, según sus palabras, “va a ser lesivo para los ganaderos”. Sus declaraciones tuvieron lugar antes de participar en una manifestación en Santiago de Compostela contra la política estadounidense en Venezuela, contexto en el que amplió sus críticas al acuerdo UE-Mercosur.

El medio Europa Press consignó que estas protestas forman parte de una ola de movilizaciones más amplia que se ha desplegado en la provincia durante las dos últimas semanas. Agricultores y ganaderos han realizado diversas tractoradas y manifestaciones, incluyendo el bloqueo de la entrada a la Subdelegación del Gobierno como muestra de su oposición a la medida. Según reportó Europa Press, los participantes en estas protestas sostienen que el pacto comercial aumentará la presión sobre sus actividades y reducirá su capacidad de competir en igualdad de condiciones con los productores de los países integrantes de Mercosur.

Ana Miranda remarcó, según recoge Europa Press, que las tractoradas y las protestas en Galicia representan una respuesta ejemplar ante lo que consideran un agravamiento de sus condiciones laborales y económicas. En sus declaraciones, la eurodiputada nacionalista insistió en que la convalidación del acuerdo sin supervisión parlamentaria deja sin representación a quienes se verán más afectados por el tratado. A su juicio, el procedimiento elegido para la validación del acuerdo generó preocupación en el sector agrícola gallego, que teme la liberalización del mercado y la posible saturación de productos importados en condiciones más ventajosas para los productores de Mercosur.

De acuerdo a Europa Press, la protesta del sábado en la A-52 se agrega a una lista creciente de acciones en la región, donde desde hace dos semanas se han multiplicado las marchas con tractores, bloqueos de caminos y reclamos públicos. Los manifestantes, según las crónicas recogidas, advierten que mantendrán la presión hasta que logren respuesta a su exigencia de mayor transparencia y defensa de los intereses locales frente a los acuerdos internacionales impulsados desde Bruselas.

Por su parte, la eurodiputada Miranda ha hecho un llamado a las autoridades institucionales para que reconsideren la entrada en vigor del acuerdo y abran un debate participativo que incluya la opinión y las demandas de los sectores rurales afectados. Según Europa Press, Miranda considera imprescindible que el Parlamento Europeo se involucre en la validación de tratados que tienen repercusión directa sobre los modos de vida y la economía de regiones como Galicia, caracterizadas por una presencia significativa del pequeño productor agrícola y ganadero.

El medio también recogió el clima de incertidumbre generado en parte de la población rural gallega ante la eventual aplicación del tratado, cuya vigencia se percibe, en palabras de Miranda y de los manifestantes, como una amenaza directa tanto para la viabilidad de sus explotaciones como para el tejido social y económico de las zonas agrarias. Las próximas jornadas podrían tener nuevas manifestaciones y cortes, según lo reportado por Europa Press, en tanto los representantes del sector exigen su voz en los foros donde se adoptan decisiones que afectan a la agricultura y la ganadería.