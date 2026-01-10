Agricultores catalanes sobre el pacto UE-Mercosur: "Solo se beneficiarán grandes inversores"

El temor a que las exportaciones catalanas de productos como el arroz y el vino enfrenten dificultades dentro de la Unión Europea ante la competencia de mercancías procedentes del Mercosur ha puesto en alerta al sector agrícola en Cataluña. Según detalló Europa Press, las protestas organizadas por agricultores catalanes en varias zonas del territorio reflejan la inquietud por las condiciones del acuerdo comercial recientemente aprobado entre la Unión Europea y los países del Mercosur, considerando que sus consecuencias podrían favorecer a las grandes empresas importadoras en detrimento de los pequeños productores.

De acuerdo con el análisis presentado por Europa Press, el acuerdo entre la UE y Mercosur recibió la aprobación de los Estados miembro el viernes, tras extensas negociaciones y a pesar de la oposición de países como Francia, Hungría, Polonia, Austria e Irlanda, mientras Bélgica optó por la abstención. España se manifestó como uno de los principales apoyos de la firma durante el proceso, considerando el potencial de crecimiento comercial para algunos sectores. No obstante, desde el ámbito agrícola catalán, el sentimiento predominante es de preocupación: las ganancias asociadas al pacto, alegan, no llegarán a los pequeños negocios rurales.

Entre los productores críticos se encuentra Rafel Verdiell, dedicado al cultivo de arroz en el Delta de l'Ebre, quien expresó a Europa Press que la diferente regulación entre ambos bloques implica una competencia desleal, ya que, según sus palabras, permite la entrada de productos de Mercosur que no cumplen con los mismos estándares ambientales ni las restricciones impuestas en Europa. Verdiell enfatizó el impacto negativo que prevé para su sector, argumentando que los agricultores locales no pueden competir bajo esas condiciones y advirtió sobre el riesgo de quiebra para muchas explotaciones familiares.

El medio Europa Press citó también el informe 'Impactes econòmics de l'acord UE-Mercosur a Catalunya', elaborado por Acció, que evalúa cómo el nuevo marco comercial afectaría de manera desigual a los sectores estratégicos catalanes. La reducción significativa de los aranceles entre la UE y Mercosur podría abrir nuevas oportunidades para la industria automovilística catalana en términos de exportaciones, pero el sector agroalimentario se vería perjudicado por la posible sustitución de sus productos en los mercados europeos.

Las cifras del informe de Acció, recogidas por Europa Press, indican que Cataluña es la segunda comunidad autónoma de España con mayores importaciones desde Mercosur, alcanzando un 20,8% del total nacional, sólo superada por Andalucía. En las dos décadas más recientes, las compras catalanas a la región han crecido un 58% entre 2020 y 2023, concentrándose especialmente en habas, frutas, aceites, arroz y carne, los cuales representan alrededor del 70% del total de importaciones catalanas desde Mercosur.

En la voz de Josep Antoni Vidal, responsable del arroz en la organización agraria Unió de Pagesos, y propietario de campos en el Delta de l'Ebre, la inquietud se traduce en la convicción de que el acuerdo se orienta principalmente a satisfacer los intereses de las grandes distribuidoras. Vidal recordó para Europa Press iniciativas anteriores de la UE, como "Todo excepto armas", que eliminó aranceles a las importaciones de países menos desarrollados. Vidal argumentó que, en esa ocasión, los beneficios tampoco repercutieron en la población local, sino que fueron absorbidos por las empresas importadoras, y sostiene que el nuevo pacto replica esta situación.

Respecto al impacto en la ganadería, el informe de Acció advierte que la entrada de productos de Mercosur, sobre todo carne vacuna, de ave y aceite de soja, tiene potencial para desplazar a la carne de cerdo y al aceite de oliva catalanes en los mercados de la UE. Rossend Saltiveri, ganadero y propietario de una explotación porcina en Ivars d'Urgell, manifestó a Europa Press que las diferencias entre las exigencias sanitarias y técnicas de ambos bloques agravan las dificultades para los productores locales. Saltiveri sostiene que la producción importada debería ajustarse a los mismos controles de bienestar animal y limitaciones en el uso de fitosanitarios que rigen en Europa.

Si bien Saltiveri reconoce que el sector porcino europeo no enfrenta una amenaza tan inmediata como la ganadería bovina, la avicultura o el arroz ante el nuevo acuerdo, resalta la capacidad exportadora de Brasil y sus menores exigencias regulatorias, lo que genera incertidumbre entre los productores catalanes. Europa Press subraya que la crisis por la peste porcina africana ha dejado al sector europeo en una situación de vulnerabilidad ante los cambios en el mercado.

Las protestas de agricultores, de acuerdo con el reporte de Europa Press, iniciaron la madrugada del jueves en Cataluña y se extendieron a diferentes puntos del continente, como Francia, Alemania y Grecia, reflejando una preocupación extendida sobre el impacto del acuerdo en la agricultura europea. A pesar de ello, la mayoría cualificada de los Estados miembro permitió la aprobación del pacto.

En la respuesta institucional, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defendió la decisión del gobierno español, argumentando que Mercosur no representa un peligro, sino una oportunidad para el sector agroalimentario. Por su parte, Òscar Ordeig, conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, señaló en declaraciones recogidas por Europa Press que la competitividad del sector primario catalán frente a Mercosur dependerá de la existencia de normas claras e igualdad de condiciones. Ordeig insistió en la necesidad de que los productos importados cumplan con los mismos controles y limitaciones exigidos a los productores europeos, remarcando la importancia de alcanzar una solución dialogada con los agricultores para evitar perjuicios económicos resultantes de los cortes de carreteras y accesos, como los ocasionados al Port de Tarragona durante las protestas.

Mientras las instituciones defienden los beneficios potenciales del tratado, los productores agrícolas y ganaderos reiteran la urgencia de garantizar una competencia justa y critican la orientación de los beneficios hacia las grandes empresas. El debate sobre el impacto real del acuerdo entre la UE y Mercosur en la economía catalana sigue generando movilizaciones y mantiene la atención sobre las condiciones en las que se desarrollará el comercio agrícola transcontinental.