Expertos europeos piden a Portugal apoyo legal e indemnizaciones para víctimas de trata

Lisboa, 4 jun (EFE).- El grupo de expertos del Consejo de Europa contra la trata de seres humanos, GRETA, pidió este jueves a Portugal que refuerce la identificación de las víctimas de ese delito, garantice su acceso efectivo a asistencia jurídica e indemnización y mejore la protección de los colectivos más vulnerables.

En un informe publicado en Estrasburgo, GRETA señaló que Portugal ha progresado en la aplicación del Convenio del Consejo de Europa contra la Trata de Seres Humanos, pero advirtió de que siguen pendientes recomendaciones.

Entre ellas, citó el acceso de las víctimas a asistencia jurídica, la compensación económica y la aplicación del principio de no imposición de sanciones a quienes hayan cometido infracciones por haber sido objeto de trata.

El informe indica que, entre 2021 y 2024, Portugal registró 690 presuntas víctimas de trata y 250 víctimas formalmente identificadas, la mayoría hombres extranjeros sometidos a explotación laboral. Entre las víctimas identificadas hubo 39 menores y 22 ciudadanos portugueses.

GRETA considera que Portugal sigue siendo un país de destino de personas objeto de trata, aunque también lo es de origen y tránsito.

Los perfiles de mayor riesgo son los trabajadores migrantes, especialmente en la agricultura estacional; ciudadanos portugueses en situación socioeconómica desfavorecida o con problemas de salud mental; mujeres en situación de prostitución; niños y jóvenes; personas sin hogar, y personas con discapacidad.

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El grupo de expertos reclamó a Portugal medidas adicionales para mejorar la identificación de las víctimas y también demandó que todas las víctimas, incluidos los nacionales de terceros países, puedan acceder de manera efectiva a la asistencia jurídica.

En materia de indemnización, GRETA pidió a Portugal que asegure el acceso real de las víctimas a compensaciones mediante un uso más amplio de la congelación y confiscación de bienes de origen delictivo, y la revisión de los procedimientos para conceder indemnizaciones.

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El informe también reclama proteger a los trabajadores migrantes mediante el refuerzo de los mecanismos de inspección laboral y la investigación y persecución efectiva de las empresas subcontratistas implicadas en casos de trata.

Asimismo, GRETA demandó esfuerzos para prevenir la trata de niños y jóvenes mediante una estrategia integral de prevención en las escuelas, y acciones específicas en el ámbito deportivo, para reducir el riesgo de explotación de menores y jóvenes vinculados al fútbol y otros deportes.

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El grupo de expertos valoró algunas medidas adoptadas por Portugal, entre ellas el V Plan Nacional de Acción para Prevenir y Combatir la Trata de Seres Humanos, para el periodo 2025-2027, la capacitación de fiscales especializados en trata y la creación de grupos de trabajo sobre trata en el deporte y matrimonios infantiles, precoces y forzados.

También destacó que la Agencia para la Integración, las Migraciones y el Asilo (AIMA) haya reducido el retraso en la expedición de permisos de residencia y aumentado el número de autorizaciones concedidas a víctimas de trata.

GRETA es un órgano independiente encargado de supervisar la aplicación del Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, que vincula a los 46 Estados miembros del Consejo de Europa, además de Bielorrusia e Israel. EFE

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