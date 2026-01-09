Muere Philippe Junot, exmarido de Carolina de Mónaco y padre de Isabelle Junot, a los 85 años en Madrid

Victoria Junot, hija mayor de Philippe Junot, agradeció públicamente la influencia y el legado de su padre a través de un mensaje en redes sociales tras el aviso sobre su fallecimiento. Junot murió en Madrid el 8 de enero de 2026, rodeado de sus seres queridos, como detalló el medio fuente. Según contó Victoria en su nota, el empresario disfrutó de “una larga y hermosa vida llena de aventuras”, señalando su papel como abuelo de tres nietos y anticipando la llegada de un cuarto nieto, vinculado al embarazo de Isabelle Junot, casada con Álvaro Falcó Chávarri, marqués de Cubas. La familia comunicó que atraviesa un momento muy difícil tras el deceso, aunque remarcó la intención de mantener la actitud positiva y alegre que caracterizaba a Junot, de acuerdo con el texto difundido.

De acuerdo con la información difundida por la fuente, Philippe Junot tenía 85 años al momento de su muerte. Destacó en la escena social internacional como una figura característica de la jet-set de las décadas de 1970 y 1980. Su nombre estuvo vinculado a diversos ambientes de lujo y notoriedad. Junot consiguió reconocimiento público tras casarse en Montecarlo con Carolina de Mónaco en 1978, acontecimiento que atrajo la atención mediática por la diferencia de edad entre ambos —diecisiete años— y por la conocida oposición de los padres de Carolina, Rainiero de Mónaco y Grace Kelly, marcada por la fama de Junot como playboy. La pareja mantuvo la unión durante dos años, sin descendencia en común, hasta su separación a raíz de varias infidelidades atribuidas al empresario, según consignó la fuente.

El medio fuente puntualizó que, tras su divorcio de Carolina de Mónaco, Philippe Junot contrajo matrimonio con la modelo Nina Wendelboe-Larsen, con quien compartió la crianza de tres hijos: Victoria, Isabelle y Alexis. La relación con Wendelboe-Larsen continuó de forma cordial incluso tras su separación, producida a comienzos de la década del 2000.

Entre los detalles familiares, la fuente señaló que, en 2005, nació su hija menor, Chloé, fruto de su relación con la sueca Helen Wendel. La pérdida de Junot ocasionó pesar entre todos sus hijos, quienes se mostraron ausentes de la vida pública tras la noticia de su muerte.

Hasta el momento, según reportó la fuente, no se han comunicado públicamente los detalles sobre los actos fúnebres. En caso de realizarse una despedida en Madrid, se prevé la posible asistencia de miembros destacados de la familia Falcó, incluyendo a Tamara Falcó, Manolo y Xandra, así como figuras del entorno como Íñigo Onieva y la reconocida Isabel Preysler. La familia de la marquesa de Cubas mantiene, de acuerdo con la información proporcionada, un vínculo cercano con Isabelle Junot.

El mensaje difundido por Victoria Junot incluyó reconocimiento a la huella personal de su padre y enfatizó el carácter afectuoso y la entrega de Philippe hacia los suyos. Entre las frases destacadas, la hija mayor expresó: “Para mi legendario papá, cuánto te queremos… te extrañaremos, no hay palabras suficientes… gracias por todas las risas y aventuras, mostrándonos ‘tu’ mundo y la inspiración para alcanzar mayores alturas. Gracias por tu amor que nunca nos abandonará. Qué privilegio haber vivido a tu lado. Eras un verdadero caballero”, declaraciones recogidas por la fuente citada y que evidencian la profunda impresión que el empresario dejó en su círculo íntimo.

Según recogió el medio, la familia afronta esta etapa con el propósito de honrar la memoria de Junot siguiendo su ejemplo de vida, alentando a seguir “sonriendo, viviendo y riendo al máximo”, una voluntad en la que insistió su hija. En el plano personal, el empresario mantuvo a lo largo de las décadas relaciones marcadas tanto por momentos de proximidad familiar como de notoriedad pública.

Philippe Junot consolidó su legado a través de su descendencia y de la notoriedad lograda en círculos internacionales, tanto en el ámbito empresarial como en el social. Isabelle Junot, una de sus hijas, está casada con Álvaro Falcó Chávarri, marqués de Cubas y primo de Tamara Falcó, sumando así lazos con varias figuras reconocidas de la sociedad española, según informó la fuente original. La familia Falcó ha compartido distintos eventos familiares y mantiene una relación fluida con Isabelle y Philippe, en especial en situaciones relevantes como la actual.

A lo largo de su vida, Philippe Junot afrontó diversos episodios de notoriedad pública y personal. La historia familiar incluye matrimonios, separaciones y vínculos con distintas figuras internacionales, aspectos subrayados por el medio que comunicó su muerte. La estructura de sus relaciones familiares muestra una vida marcada por la presencia de hijos de distintos matrimonios y parejas, lo que configuró un entorno familiar extenso y diverso.

El impacto de su fallecimiento se refleja en la respuesta pública de sus familiares y allegados, que han mostrado aprecio y valoración por el legado de Junot, tanto en el ámbito privado como en el social. El proceso de duelo de la familia se mantiene reservado, y hasta hora no se conocen detalles oficiales sobre actos públicos o privados para su despedida definitiva, según informó la fuente.