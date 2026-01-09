Montero dice que la nueva financiación respeta la ordinalidad para Cataluña, pero no lo garantiza en otras CCAA

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que el nuevo modelo de financiación autonómica respeta el principio de ordinalidad en el caso de Cataluña, tal como afirmó en la víspera el líder de ERC Oriol Junqueras, aunque no se cumple con otras comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid.

Este principio indica que las comunidades que aportan más recursos al sistema común son también las que más reciben y quedará garantizado en el caso de Cataluña --que será la tercera en aportar y también en recibir-- según ha garantizado Montero en la rueda de prensa de presentación del nuevo sistema.

"La construcción del modelo tiende al principio de ordinalidad, pero depende de cada comunidad autónoma que ese principio esté presente o no", ha señalado la ministra que indica que el resultado de lo que aportan respecto a lo que reciben "no es homogéneo" para todas las CCAA.

En ese sentido ha explicado que en el momento en que una comunidad decide mantener el 'statu quo' --un mecanismo para mantener el volumen de recursos del actual sistema para no salir perjudicado en el nuevo reparto-- "se altera el principio de ordinalidad".

DA LA RAZÓN A JUNQUERAS

"El sistema tiende al principio de ordinalidad, lo que dijo el señor Junqueras para Cataluña ayer es cierto, pero depende de cada comunidad autónoma", ha indicado en referencia a las declaraciones del líder independentista después de reunirse con el presidente Pedro Sánchez en La Moncloa.

Junqueras aseguró que si Cataluña es la tercera comunidad que más aporta tiene que ser la tercera que más recibe y cifró en 4.700 millones de euros la cantidad adicional que ingresará su comunidad si llega a aprobarse este nuevo modelo.

Este viernes Montero le ha dado la razón incidiendo en que Junqueras "dijo lo correcto" pues para Cataluña la ordinalidad está "contemplad y respetada" y eso significa que "la posición en la que aporta es la posición en la que recibe".

CANTABRIA GANA PUESTOS

Sin embargo, ha apostillado, no se conserva el principio de ordinalidad entre comunidades como Cantabria y Madrid porque gracias al mecanismo del statu quo la primera recibirá más que la segunda a pesar de que Madrid aporta más.

Otro elemento que altera la ordinalidad , según ha explicado Montero, es el fondo contra el cambio climático incluido en el nuevo sistema, especialmente en las comunidades de pequeño tamaño que pueden quedar "ligeramente por encima o por debajo".

CRÍTICAS DE JUNTS

Por otro lado, la vicepresidenta ha sido interrogada sobre las críticas de Junts, que lamenta que este sistema, negociado fundamentalmente con ERC, no suponga un sistema de concierto y cupo para Cataluña, como el que tienen País Vasco y Navarra.

Montero ha defendido que este modelo "avanza en muchas aspiraciones de autogobierno", de mayores recursos y de "blindaje" del Estado del Bienestar, y dice que no sabe si los de Carles Puigdemont lo apoyarán en una futura votación en el Congreso de los Diputados.