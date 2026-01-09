Margallo ve un intento de beatificar a Sánchez como una "Juana de Arco" de defensa de la democracia

El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo (PP) ha señalado que en España se está produciendo un intento de beatificar a Pedro Sánchez "como una especie de Juana de Arco de la defensa de la democracia" y cree que el expresidente José Luís Rodríguez Zapatero tendrá un papel estelar en el futuro de Venezuela, textualmente.

"Se alía con aquellos países en que precisamente la democracia no es el valor más cotizado. Todo responde a ese intento de hacer de Sánchez un paladín para parar el fascismo internamente y externamente", ha dicho en una entrevista en La 2 Cat y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Sobre el expresidente Zapatero, ha asegurado que, tras la captura por parte de los Estados Unidos del presidente venezolano Nicolás Maduro, al mandatario socialista le espera un "papel estelar" en el futuro del país, y le ha tildado de amigo firme, leal y constante del régimen bolivariano, textualmente.

POLÍTICA EXTERIOR DE TRUMP

Preguntado por la política exterior del presidente Trump, ha asegurado que esta no es aislacionista, sino unilateralista: "Trump no ha dicho jamás que vaya a desentenderse de los asuntos mundiales. De hecho, no hay un solo asunto mundial en que no haya metido la mano. Lo que ha dicho es que va a actuar por decisiones tomadas por los Estados Unidos sin contar con sus aliados".

Ha expresado textualmente que en el nuevo "desorden" mundial pueden ocurrir cosas tan pintorescas e inimaginables como que Ucrania se convierta en protectorado ruso o que los Estados Unidos sigan con una política de ingerencia en los países iberoamericanos.