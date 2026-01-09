Agencias

La Eurocámara pide a Turquía que revierta su retroceso democrático en vistas a su posible adhesión a la UE

El Parlamento Europeo ha reclamado a las autoridades de Turquía que reviertan "urgentemente" el retroceso democrático del país y garanticen el respeto del Estado de derecho, en vistas de avanzar en su proceso de adhesión a la Unión Europea.

Así lo ha señalado la eurodiputada 'popular' y presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Isabel Wiseler-Lima, durante la visita al país en el marco de una misión oficial para evaluar la situación de los Derechos Humanos, la independencia judicial y el respeto de las libertades fundamentales.

"Instamos a las autoridades turcas a revertir urgentemente el retroceso democrático, en particular garantizando la independencia del sistema judicial, poniendo fin al acoso a los periodistas independientes y liberando a todas las personas detenidas injustamente", ha señalado en un comunicado.

De la misma forma, ha subrayado la necesidad de que Turquía "respete su Constitución" y cumpla "sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales", incluido el respeto a las decisiones de sus tribunales y de las instancias judiciales europeas.

Según el Parlamento, los eurodiputados han constatado durante la visita una "falta sistémica de independencia judicial", así como la destitución de cargos electos de la oposición y su sustitución por administradores designados por las autoridades, además de una legislación y unas prácticas que han restringido el espacio cívico y las libertades fundamentales.

La diputada luxemburguesa ha remarcado que el país sigue siendo candidato a la UE y que existe un claro interés de la sociedad turca por avanzar en ese proceso. En este sentido, ha explicado que durante la visita las autoridades y el partido gobernante trasladaron su voluntad de reforzar la cooperación con Bruselas, una disposición ante la que el Parlamento se mostró "abierto al diálogo" y a estudiar "vías constructivas para una mayor implicación".

EuropaPress

