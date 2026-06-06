Primer día de León XVI en España: Pide acabar con la polarización y alienta a los jóvenes a "cambiar la historia"

El primer día de León XVI en España ha estado marcado por su llamamiento al diálogo y el encuentro en la ceremonia del Palacio Real, sin olvidar su mensaje a los jóvenes en la Vigilia de la Plaza de Lima o su encuentro con los más desfavorecidos en el centro para personas en exclusión de Cáritas Madrid. "Papa León, te queremos un montón", han coreado los fieles congregados en las calles.

El Papa ha iniciado su viaje a las 08.13 horas de este 6 de junio, cuando un avión de la compañía Ita Airways A320 despegaba del aeropuerto internacional de Roma-Fuimicino con destino al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde ha aterrizado sobre las 10.15 horas. A su llegada a la capital, ha sido recibido por los Reyes Felipe VI y Letizia --vestida de blanco-- quienes han hablado a pie de avión con el Pontífice, que llevaba la muceta y estola rojas sobre el hábito blanco.

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Posteriormente, han saludado al resto de autoridades --encabezados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez--, así como a representantes de la Conferencia Episcopal Española. En este acto, se han escuchado los primeros "¡Viva el Papa!" pues una delegación de niños ha saludado a León XIV a su llegada a la capital española.

A continuación, se ha dirigido al Palacio Real donde ha sido recibido con honores por los Reyes Felipe VI y Letizia, junto a la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, en su primer acto oficial de la agenda de su visita a España, la primera de un Pontífice desde la que realizó Benedicto XIV en 2011.

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Cientos de fieles procedentes de distintos puntos de España, así como de otras partes del mundo, se han congregado en las inmediaciones del Palacio Real de Madrid para dar la bienvenida al Pontífice. "Su visita es una inyección de fe", han asegurado a Europa Press, entre gritos de "Papa León, te queremos un montón", "¡Viva el Papa!" o "Esta es la juventud del Papa".

En este acto, el Rey Felipe VI ha lamentado el "dolor" que han causado los casos de abuso por parte de la Iglesia, que no son representativos de toda la institución, y ha agradecido a León XIV la "claridad y firmeza" que ha demostrado frente a esta cuestión, que ha contrapuesto con la "enorme labor social" que realiza la Iglesia Católica.

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Por su parte, el Papa León XIV ha apelado a dejar de lado la polarización y la división apostando por el diálogo y el encuentro. En sus primeras palabras en el arranque de su visita a España y ante los Reyes, el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el Pontífice ha dicho que con su visita busca precisamente alentar "la reconciliación".

"Vengo entre ustedes para confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al Evangelio, así como una reconciliación y una cooperación más profundas entre las distintas fuerzas de esta nación", ha dicho León XIV.

ABUSOS EN LA IGLESIA, "UNA HERIDA ABIERTA"

Anteriormente, a preguntas de los periodistas que viajaban con él en el avión, el Papa ha hecho referencia a los abusos cometidos en el seno de la Iglesia. "Sigue siendo una herida abierta", ha asegurado al respecto. En este sentido, también ha señalado que se reunirá con algunas víctimas --pero "no todas" como ha precisado--, al tiempo que ha reiterado su "compromiso" y el de toda la Iglesia para luchar contra esta lacra.

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La Iglesia española ha sido la encargada de organizar esta reunión reivindicada por las asociaciones de víctimas españolas y que se confirmó este mismo viernes por parte de la Santa Sede. El Vaticano ha explicado que se proporcionará "más información" después del encuentro con las víctimas "si fuera necesario", por "respeto" a sus "deseos y la confidencialidad requerida".

El anuncio del Vaticano no convence, sin embargo a algunas de las víctimas que, según han asegurado a Europa Press, no han sido avisadas para este encuentro. "Me parece muy bien, pero nadie nos ha invitado, ni tenemos noticia de que nos vaya a recibir. Ni dónde, ni cómo, ni cuándo", ha afirmado Juan Cuatrecasas, el portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR), en declaraciones a Europa Press.

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Una reacción compartida por Miguel Hurtado, primer denunciante de abusos de Montserrat, que también ha negado a Europa Press haber recibido invitación alguna del Vaticano, del que ha afirmado que "sigue el guión habitual". "Se reúne con víctimas seleccionadas por los obispos nacionales que tengan un perfil bajo y que no hablen con los medios".

Tanto Cuatrecasas como Hurtado también se han mostrado desencantados ante el discurso del Rey y su alusión a los abusos en el seno de la Iglesia católica, y le han acusado de "blanquear" a la Iglesia. "Declaraciones muy desafortunadas diciendo que los abusos no son representativos, negando por tanto su carácter estructural y sistémico", han señalado a Europa Press.

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"UN MADRILEÑO MÁS"

Alrededor de las 13.40 horas, el Papa ha iniciado su primer recorrido en papamóvil por las calles de Madrid, acompañado en aplausos, saludos y cánticos de '¡Viva el Papa!' y 'Alza la mirada', lema oficial de la visita a España. Unas 130.000 personas han recibido a León XIV en las calles de la capital entre el Palacio Real y la Nunciatura, ha cuantificado la Delegación de Gobierno en Madrid en un comunicado. A su llegada a la Nunciatura, se han escuchado cánticos como "¡Papa León, asómate al balcón!" o "¡Que salga el Papa!".

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Antes de visitar a los operadores y usuarios del centro social CEDIA 24 horas, se ha reunido en la Nunciatura con un grupo de 30 enfermos. Ya en el centro de Cáritas, León XIV se ha descrito "como un madrileño más" y ha calificado como "milagro de amor" el centro, situado en el barrio de Lucero, en el distrito de Latina, al tiempo que ha llamado a mirar "a los ojos" a aquellas que personas que sufren.

Haciendo frente al calor que azota a la capital, el pontífice ha comenzado su alocución improvisando y haciendo un guiño a Khadri, un migrante senegalés que le ha entregado su tarjeta de residencia como ejemplo de "esfuerzo y acogida" y que ha tenido un pequeño lapsus con el discurso que había memorizado.

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Tras saludar a Niña Pastori por su actuación, el Papa se ha levantado y ha intentado adelantarse a la presentación de su intervención por parte del maestro de ceremonias, pero se ha corregido. Al ser finalmente presentado por el moderador del acto, León XIV ha dicho entre risas a los asistentes: "Como ven, yo tampoco he memorizado mi discurso. Estamos todos aquí en familia".

"¡ESTA ES LA JUVENTUD DEL PAPA!"

El acto más multitudinario del día ha tenido lugar en la recta final de esta jornada, con la asistencia de unas 500.000 personas a la vigilia de oración con jóvenes en la plaza de Lima. Cientos de personas aclamaban a León XIV a su paso por la calle Vitruvio, una de las vías recorridas en su segundo trayecto en papamóvil de camino a la plaza, donde se han coreado cánticos como "¡Esta es la juventud del Papa!".

Los jóvenes han expresado a Europa Press que hay "expectativas altas" al respecto de "pasárselo bien" aunque otros asistentes asistían al encuentro en busca de respuestas. "Estoy un poco fría con el tema de Dios y quiero volver a encontrarme con él", apuntaba una joven.

Durante la vigilia, el Papa ha invitado a los jóvenes españoles a "cambiar la historia" con "el amor". "Vosotros podéis cambiar la historia, hacedlo con el amor", ha exclamado el Pontífice, durante un coloquio con siete jóvenes que le han trasladado sus inquietudes en un ambiente cercano y familiar.

León XIV también ha pedido a los jóvenes españoles convertirse "en protagonistas del cambio", a ser "chispa de una humanidad nueva" frente a la "violencia de la guerra" y a ser "humanos, hombres y mujeres de carne y hueso, no apariencias sino rostros fiables".