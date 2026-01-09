La diabetes podría costar 140 billones de euros a la economía mundial hasta 2050, según un estudio

El análisis realizado por un grupo de investigadores internacionales revela que la atención informal que proporcionan familiares y allegados a quienes viven con diabetes constituye entre el 85 y el 90 por ciento de la carga económica global ligada a esta enfermedad. Según consignó la agencia Europa Press, este elevado porcentaje obedece a que la prevalencia de la diabetes supera a la mortalidad asociada por un factor de entre 30 y 50, lo que obliga a muchas personas a interrumpir total o parcialmente sus actividades laborales para poder atender a sus familiares. Esta dinámica incrementa de forma considerable el impacto financiero de la enfermedad sobre la economía mundial. A partir de este hallazgo, el estudio calcula que, entre 2020 y 2050, la diabetes podría suponer un coste agregado de cerca de 140 billones de euros para el conjunto de la economía global en un total de 204 países, una cifra que representa alrededor del 1,7 por ciento del Producto Interno Bruto anual del planeta.

De acuerdo con Europa Press, los datos surgen de una investigación liderada por el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) junto a la Universidad de Economía y Negocios de Viena. El informe señala que si se excluyen los cuidados informales del total estimado, el gasto global se reduce de manera notable hasta alcanzar unos 9 billones de dólares, equivalentes al 0,2 por ciento del PIB mundial anual. Klaus Prettner, economista y coautor del estudio, destaca el peso de los cuidadores informales y señala que la salida o reducción parcial de los mismos en el mercado laboral genera una carga financiera extra que no suele ponderarse en otros análisis previos sobre el impacto de la diabetes.

La investigación detalla que Estados Unidos asume la mayor parte del coste absoluto vinculado a la diabetes, seguido de China y la India, aunque la enfermedad es más prevalente en países de ingresos bajos. Este patrón correlaciona tanto con el tamaño de las economías como con el volumen de población. Sin embargo, las cifras relativas al PIB muestran otro panorama: la República Checa aparece como el país más afectado proporcionalmente, asumiendo un 0,5 por ciento de su PIB en costes vinculados a la enfermedad. Estados Unidos y Alemania registran un 0,4 por ciento respectivamente. Por otro lado, en términos per cápita, Irlanda, Mónaco y Bermudas presentan las correspondientes mayores cargas económicas, con registros de 18.000, 12.000 y 8.000 dólares por persona en cada país.

Según publicó Europa Press, las diferencias regionales reflejan estrategias y capacidades sanitarias desiguales. En los países ricos, el 41 por ciento del impacto económico (sin incluir cuidados informales) responde al coste directo de la atención médica, mientras que en los países de ingresos bajos este concepto representa solo un 14 por ciento del impacto total. Michael Kuhn, coautor y responsable interino del grupo Economic Frontiers del IIASA, indica que esta disparidad pone de manifiesto que el acceso real a tratamientos médicos adecuados para la diabetes sigue concentrado en las áreas con mayor capacidad económica.

El estudio abordó también el vínculo entre la diabetes y la pandemia global de COVID-19. Según los investigadores, la diabetes figura entre los principales factores de riesgo asociados a mortalidad frente a infecciones por coronavirus. Un análisis complementario del equipo examinó el incremento de la carga económica de la enfermedad al considerar las muertes y casos graves de COVID-19 provocados por complicaciones de la diabetes. Esta evaluación plantea un aumento relevante del impacto económico: el coste de la diabetes pasa del 0,16 por ciento al 0,22 por ciento del PIB nacional en China, del 0,4 por ciento al 0,65 por ciento en Estados Unidos y del 0,4 por ciento al 0,45 por ciento en Alemania.

Europa Press subraya que el enfoque metodológico propuesto por el equipo resulta novedoso, ya que incorpora variables económicas dinámicas y laborales, como las ausencias asociadas a responsabilidades de cuidado, que a menudo quedan fuera de los cálculos habituales. Además, el análisis contempla que el gasto en salud no disminuye directamente la producción global, sino que redistribuye el consumo hacia el sector sanitario. Klaus Prettner explicó que las valoraciones previas sobre costes de la diabetes utilizaban frecuentemente supuestos simplificados y no capturaban estos efectos más complejos sobre la economía.

El informe advierte sobre la urgencia de desplegar políticas públicas activas frente a la diabetes. Los autores insisten en que, al comparar el impacto de esta enfermedad con el de otras patologías crónicas como el Alzheimer, la demencia o el cáncer, la diabetes representa una carga financiera particularmente elevada en el periodo evaluado. Para reducir tanto el número de casos como los costes asociados, el estudio recomienda estrategias que promuevan la actividad física y la alimentación saludable como pilares para la prevención. Europa Press recogió que el diagnóstico precoz constituye otro componente esencial: la implementación de programas de detección sistemática y el acceso rápido a tratamiento para las personas identificadas con riesgo ayudarían a mitigar tanto las consecuencias en salud pública como el peso económico resultante.

El texto destaca la relevancia de estas medidas especialmente en economías de ingresos bajos, donde la tasa de diabetes sin diagnosticar es alta y, a su vez, los efectos sobre la mortalidad por enfermedades infecciosas contribuyen a que la diabetes ponga en entredicho la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Según subrayó Michael Kuhn, la alta prevalencia sumada al infradiagnóstico de la enfermedad en esos contextos agrava su impacto general en la infraestructura de salud y en el desarrollo económico de las naciones afectadas.