Jessica Bueno y su nueva ilusión, pillados juntos tras salir a la luz su incipiente relación

A punto de cumplirse un año de su ruptura con Luitingo, Jessica Bueno estaría de nuevo ilusionada. A pesar de que la modelo ha confesado en más de una ocasión que lo último en lo que pesaba era en rehacer su vida sentimental o volver a enamorarse, la vida le ha sorprendido una vez más y llevaría un par de meses conociendo a un hombre de 40 años -cuya identidad se desconoce por el momento aunque sí ha trascendido que es amigo del ex de la andaluza, Kiko Rivera- con el que ya haría vida prácticamente de pareja aunque por el momento no quiere poner etiquetas a su relación.
Una información revelada en exclusiva por el programa 'El tiempo justo' y tras la que, dejando claro que no se esconden y que piensan continuar con los ritmos que están marcando su incipiente historia de amor, Jessica y su nueva ilusión se han dejado ver juntos por primera vez ante las cámaras de Europa Press.
La pareja se ha citado en un bar cercano al domicilio de la modelo en Sevilla para desayunar juntos, optando por abandonar el lugar por separado jugando así al despiste con su relación. En primer lugar lo hacía la ex de Jota Peleteiro que, con ropa deportiva, ha echado balones fuera cuando le hemos preguntado por su novio: "¿Acompañada?" ha esquivado antes de subirse a su coche.
A continuación ha sido su nuevo amor, un atractivo joven cuyo con un coche deportivo rojo, el que ha salido de la cafetería muy serio, mirando hacia abajo y sin confirmar o negar que sea el afortunado que ha hecho que Jessica confíe de nuevo en el amor.