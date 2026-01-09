Farmacología impulsa la notificación de reacciones adversas a medicamentos en el Virgen del Rocío

La Unidad de Farmacología Clínica del Hospital Universitario Virgen del Rocío incorporó durante el último año un análisis detallado de los ingresos hospitalarios ocurridos en 2023 por reacciones adversas a medicamentos, usando el conjunto mínimo básico de datos al alta hospitalaria (CMBD). El estudio permitió registrar la frecuencia de estos eventos, su distribución entre diferentes unidades clínicas, así como el perfil demográfico y clínico de los pacientes afectados. Según informó la Junta de Andalucía, los hallazgos obtenidos facilitaron la identificación de áreas susceptibles de mejorar, lo que derivó en el diseño y ejecución de actividades específicas orientadas a incrementar la seguridad del paciente y la calidad asistencial del hospital.

El medio detalló que esta iniciativa forma parte del programa anual de farmacovigilancia hospitalaria, impulsado por la UGC de Farmacología Clínica dentro del Hospital Virgen del Rocío, centro que integra el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. El objetivo central del programa reside en la detección temprana de reacciones adversas a medicamentos, buscando reducir su impacto negativo sobre los usuarios y orientar la planificación de intervenciones para prevenirlas. La Junta de Andalucía destacó que los errores de medicación y las reacciones adversas, en su mayoría evitables, influyen considerablemente en los índices de morbilidad y mortalidad en los hospitales. Por esta razón, la anticipación y gestión de estos eventos representa una estrategia fundamental para minimizar su incidencia.

En el marco de este programa, las acciones abordan tanto el fortalecimiento de la información y formación de profesionales sanitarios y ciudadanos sobre farmacovigilancia como la promoción de la cultura de notificación y detección de reacciones adversas a medicamentos —conocidas como RAM— y la implementación de estudios específicos en farmacovigilancia intensiva hospitalaria. Según publicó la Junta de Andalucía, una de las estrategias adoptadas incluyó la realización de sesiones formativas a nivel hospitalario y en unidades clínicas seleccionadas, así como la difusión regular de los resultados obtenidos en comisiones hospitalarias.

En noviembre realizó la campaña internacional MedSafetyWeek, coordinada a nivel global por la Organización Mundial de la Salud, cuyo lema en la edición de 2025 fue “Todos podemos ayudar a que los medicamentos sean más seguros”. El enfoque de dicha campaña recayó en potenciar la concienciación acerca de los sistemas nacionales de notificación y difundir la importancia de reportar efectos secundarios. El propósito principal fue estimular tanto a personal sanitario como a pacientes a notificar cualquier sospecha de reacción adversa, proceso clave para identificar riesgos asociados a medicamentos y prevenirlos.

Durante este evento, la Unidad de Farmacología Clínica del hospital sevillano subrayó la importancia de emplear los medicamentos únicamente según las condiciones autorizadas y reportar las reacciones adversas detectadas. Según consignó la Junta de Andalucía, la directora de la unidad, Pilar Maiquez Asuero, indicó: “Es un deber notificar cualquier sospecha de reacción adversa producida por un medicamento o producto sanitario”.

El sistema sanitario andaluz, a través del SAS, encuadra estas acciones dentro de su estrategia de uso racional de los medicamentos. Como complemento a estas iniciativas, el hospital ha desarrollado actividades dirigidas a reforzar la farmacovigilancia intensiva en diversas áreas clínicas, con el objetivo de que tanto sanitarios como pacientes se conviertan en actores activos de la notificación y gestión de eventos adversos. La información resultante de las evaluaciones y actividades se utiliza para identificar áreas donde es necesario introducir mejoras y planificar nuevas intervenciones dirigidas a prevenir incidentes relacionados con medicamentos y optimizar la seguridad de los pacientes.

De acuerdo con la Junta de Andalucía, los esfuerzos realizados incluyen tanto la capacitación periódica del personal en técnicas de detección temprana y gestión de RAM como la sensibilización del público sobre la importancia de reportar incidentes, respondiendo así a la necesidad de un abordaje preventivo y efectivo en el ámbito hospitalario. Además, la labor de análisis de los ingresos a causa de reacciones adversas ha permitido no solo describir patrones y características de estos casos, sino también establecer líneas de actuación ajustadas a las necesidades observadas en la práctica clínica diaria.

Tal como publicó la Junta de Andalucía, las actividades desarrolladas buscan impactar tanto en la reducción de efectos adversos y errores asociados al uso de medicamentos, como en la consolidación de una cultura hospitalaria en la que la seguridad del paciente y la mejora continua de la calidad asistencial constituyen prioridades.