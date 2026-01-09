Enviado especial de Putin se burla de Kallas y avisa que no hay defensas antiaéreas contra el misil Oreshnik

Kaja Kallas, reconocida como Alta Representante de la Unión Europea, propuso la necesidad de revisar a fondo los arsenales de sistemas defensivos antiaéreos y canalizarlos hacia Ucrania, resaltando que solo a través del refuerzo tecnológico Kiev podría repeler futuros ataques rusos. Según publicó el medio, Kallas consideró que el último despliegue de armamento hipersónico representa una advertencia significativa tanto para la Unión Europea como para Estados Unidos, e insistió en que se requieren sanciones más severas contra Moscú. De acuerdo con el reporte, calificó el uso del misil como un indicio claro de que Rusia no busca un arreglo pacífico y expresó que “la respuesta de Rusia a la diplomacia son más misiles y destrucción. Este patrón letal de grandes ataques rusos recurrentes se repetirá hasta que ayudemos a Ucrania a romperlo".

El medio informó que Kiril Dimitriev, enviado especial del presidente ruso Vladimir Putin para Inversiones y Cooperación Económica, respondió de manera directa a la postura europea. Dimitriev aseguró que no existe ningún sistema defensivo occidental capaz de interceptar el misil hipersónico ‘Oreshnik’, empleado en el más reciente ataque contra Ucrania. Según consignó la plataforma, Dimitriev afirmó que “Kaja no es muy brillante ni muy conocedora, pero incluso ella debería saber que no existen defensas antiaéreas contra el misil hipersónico ‘Oreshnik’ Mach 10”. Esto remarcó el carácter desafiante del discurso ruso, que desestimó la posibilidad de una reacción militar efectiva desde el lado europeo o estadounidense frente a este tipo de armamento avanzado.

Tal como detalló la fuente, el misil ‘Oreshnik’ es una de las apuestas tecnológicas más recientes del arsenal ruso, con una velocidad Mach 10, lo que lo hace especialmente difícil de neutralizar con las capacidades actuales de defensa aérea en servicio en países occidentales. La declaración de Dimitriev buscó recalcar ese aspecto, enviando un mensaje de advertencia hacia los aliados de Ucrania y subrayando el desafío que representa la nueva generación de armas rusas en el contexto del conflicto.

El mismo día del uso del misil, la Unión Europea a través de Kallas reiteró la exigencia de incrementar tanto las sanciones económicas contra Rusia como la capacidad tecnológica defensiva de Ucrania. Según recogió el medio, esta petición vino acompañada de un llamado a “buscar más a fondo” en los depósitos de defensa aérea, con el fin de transferir estos recursos a Kiev y así fortificar sus posibilidades de defensa frente a ataques como el del misil hipersónico.

El impacto político de estas declaraciones se sumó al contexto de una guerra marcada por el empleo creciente de armamento de precisión y alta velocidad. El medio describió que el mensaje de Kallas generó respuesta inmediata desde Moscú, con Dimitriev utilizando el tono irónico para desacreditar las iniciativas europeas y sugerir que toda acción común desde Bruselas se encuentra limitada por la falta de tecnologías capaces de enfrentar la amenaza.

Las tensiones entre Rusia y la Unión Europea, exacerbadas por el uso de misiles avanzados y el intercambio de declaraciones entre altos representantes, mantienen la preocupación sobre un posible incremento en la escala del conflicto y sobre la urgencia de actualizar los sistemas de defensa en el marco de la cooperación occidental con Ucrania. De acuerdo con lo publicado, tanto la diplomacia europea como la reacción rusa subrayan el estancamiento de las vías negociadoras y el predominio de la confrontación tecnológica.