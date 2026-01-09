Empieza juicio de apelación a miliciano ruso condenado por crímenes de guerra en Ucrania

Helsinki, 9 ene (EFE).- El Tribunal de Apelación de Helsinki comenzó este viernes a examinar el recurso presentado por el miliciano ruso Voislav Torden, quien fue condenado a cadena perpetua en primera instancia como autor de cuatro crímenes de guerra cometidos en Ucrania en 2014 y 2015.

Torden, subcomandante de la milicia rusa Rusich, pidió al tribunal que se desestimen todos los cargos o al menos se reduzca la pena que se le impuso en marzo de 2025, mientras que la Fiscalía, que también recurrió la sentencia, reclamó que sea condenado además por un quinto crimen de guerra del que fue absuelto en primera instancia.

Según medios locales, la primera de las ocho sesiones reservadas para el juicio de apelación empezó con las quejas de Torden sobre su estado de salud y las malas condiciones de la prisión donde está recluido, pero el presidente del tribunal interrumpió su discurso afirmando que no estaba relacionado con el caso penal.

Está previsto que el acusado declare ante la corte el 9 de febrero y que el juicio se alargue hasta finales del mismo mes.

Un tribunal de primera instancia de Helsinki condenó a Torden como autor de cuatro crímenes de guerra perpetrados en el este de Ucrania hace diez años, cuando combatía junto a los separatistas del Dombás contra fuerzas del ejército ucraniano.

La sentencia concluyó que Torden, que se llamaba Yan Petrovski hasta que cambió de nombre en 2016, fue el segundo al mando en una unidad de la milicia rusa Rusich, vinculada al grupo paramilitar Wagner, que mató en una emboscada a 22 soldados ucranianos e hirió a otros cuatro en la región oriental de Lugansk.

Los crímenes de guerra por los que fue condenado incluyen, además, el asesinato a sangre fría de varios soldados heridos y el trato denigrante dado a los efectivos capturados o muertos, a uno de los cuales le tatuaron en el rostro el símbolo de la milicia con un cuchillo.

Torden, quien fue detenido en el aeropuerto de Helsinki en agosto de 2023, ha negado en todo momento los delitos que se le imputaban.

Las autoridades ucranianas solicitaron su extradición, pero esta fue denegada por el Tribunal Supremo finlandés, que alegó que existía un elevado riesgo de que sufriera un trato inhumano en una prisión de Ucrania, por lo que finalmente fue procesado en Finlandia.

Torden (Petrovski) figuraba desde 2022 en las listas de sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos por ser uno de los comandantes de la milicia Rusich, cuyos mercenarios se caracterizan por una "brutalidad extrema", según las autoridades estadounidenses. EFE