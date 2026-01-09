El TS inadmite el recurso de Tanlongo y el Racing le reclamará un millón de euros e intereses

El argumento de que la falta de un contrato firmado impide la existencia de una relación laboral perdió fuerza decisiva para el Tribunal Supremo, que rechazó el último recurso presentado por Mateo Tanlongo. El club cántabro, con la sentencia firme, tiene vía libre para iniciar el procedimiento judicial que permita exigir al jugador argentino la indemnización de un millón de euros más los intereses acumulados desde la fecha de la controversia. El Real Racing Club comunicó que seguirá adelante con el reclamo económico, motivando su postura en el objetivo de subrayar la trascendencia de cumplir los compromisos para cultivar la profesionalización y el rigor en el fútbol. De acuerdo con la información publicada por el medio, esta resolución cierra definitivamente el proceso iniciado tras el frustrado fichaje del futbolista en agosto de 2023.

Según informó la prensa, el Tribunal Supremo descartó la admisión del recurso de casación de Tanlongo, con lo que ratificó la resolución dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en julio de 2024. Ese pronunciamiento ya había confirmado la decisión inicial del Juzgado de lo Social número 3 de Santander, donde se determinó que la conducta del jugador constituyó un incumplimiento contractual con consecuencias económicas específicas. Tras la inadmisión del recurso por parte del alto tribunal, el club podrá reclamar la totalidad de la suma fijada, incrementada por los intereses generados durante el periodo transcurrido hasta la fecha.

La controversia se remonta a finales de agosto de 2023, cuando Tanlongo viajó a Santander para formalizar su incorporación al equipo. Durante ese viaje, el futbolista participó incluso en la grabación de un video promocional con la camiseta y el dorsal número 22, que él mismo seleccionó. El anuncio oficial de su llegada llegó a difundirse. Pese a estos pasos, tanto el jugador como su representante abandonaron repentinamente la ciudad poco antes de la firma del contrato, sin proporcionar explicaciones al club, detalló la fuente.

El desencadenante de esta marcha inesperada fue la aparición de una oferta por parte de un club danés, lo que llevó a Tanlongo y a sus representantes a dejar en suspenso sus compromisos con el Racing y desaparecer cuando se les esperaba en las oficinas para formalizar el acuerdo. El club cántabro procedió a presentar la correspondiente denuncia, y el caso fue atendido por el Juzgado de lo Social de Santander.

Durante el desarrollo del litigio, resultaron fundamentales varios indicios considerados pruebas sobre el consentimiento del futbolista al contrato propuesto. La sentencia destacó la relevancia de los intercambios de mensajes entre Tanlongo y tanto el director deportivo como el entrenador del Racing, así como la implicación directa en la elección del dorsal con el que planeaba disputar partidos. Además, el club aportó correos electrónicos entre sus responsables, los agentes del futbolista y el Sporting de Lisboa, equipo de origen de Tanlongo. Según detalló el medio, entre los elementos que avalaron la existencia de un acuerdo constaron también los gastos cubiertos por el Racing para el desplazamiento del jugador y sus acompañantes desde Londres y Buenos Aires, así como la grabación del video de presentación en el estadio El Sardinero.

El fallo subrayó que la legislación no exige la formalización escrita para que exista un vínculo laboral en estos casos. El texto judicial determinó: “la norma no establece la necesidad de la forma escrita como requisito constitutivo de este contrato”. Las pruebas del consentimiento —basadas en hechos como la grabación, los mensajes y los gastos asumidos por el club— fundamentaron la valoración judicial de que existía un acuerdo efectivo. Las entrevistas a testigos durante el juicio aportaron más elementos en la misma dirección.

En cuanto a la cuantía de la indemnización, tanto la primera instancia como el Tribunal Superior de Justicia coincidieron al fijar la suma de un millón de euros. El contrato contemplaba una cláusula específica para el caso de ruptura unilateral por parte del jugador, estipulación que sirvió de base para que ambas instancias resolvieran que no procedía moderar la cuantía pactada: “la estipulación contenida en el mismo no puede ser objeto de moderación”.

La decisión del Tribunal Supremo refuerza la posición del Racing en el procedimiento de reclamación, ya que la sentencia de la Sala de lo Social del TSJC deviene firme y definitiva, sin posibilidad de recursos adicionales. El club cántabro ya ha comunicado su intención de reclamar de manera inmediata tanto la suma principal como los intereses generados a lo largo del tiempo transcurrido desde la ruptura del acuerdo.

El Real Racing Club quiso enviar un mensaje al propio Tanlongo al desearle éxito en sus próximos proyectos deportivos, pero subrayó, según consignó la prensa, que la acción judicial no obedece a motivos personales, sino al propósito de “hacer valer la importancia de respetar los acuerdos alcanzados si queremos que la industria del fútbol sea cada vez más seria y profesional”. El caso adquiere así relevancia para los clubes y los protagonistas del sector, situando la observancia de los compromisos contractuales en un primer plano.