El TS inadmite el recurso de Tanlongo y el Racing de Santander le reclamará un millón de euros e intereses

Según informó el club Racing de Santander, la resolución judicial se vuelve definitiva tras la inadmisión por parte del Tribunal Supremo (TS) del recurso de casación presentado por el futbolista argentino Mateo Tanlongo. Con este fallo, el club cántabro se encuentra habilitado para reclamar a Tanlongo una indemnización de un millón de euros, además de los intereses acumulados durante el tiempo del proceso.

De acuerdo con la información publicada por Racing de Santander y recogida por diferentes medios, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ya había ratificado en julio de 2024 una sentencia previa que condenaba al jugador a abonar ese importe como compensación por no formalizar el contrato laboral pactado con el equipo. Tras la decisión del máximo órgano judicial, la sentencia es firme y no cabe ulterior recurso, por lo que el club procederá a exigir el pago.

El caso se remonta al cierre del verano europeo en 2023, cuando Tanlongo llegó a un acuerdo con el Racing. Según relata el club y confirmó el fallo judicial, el futbolista se desplazó a Santander para oficializar su contratación, momento en el que se produjo la grabación de un video de presentación vestido con el uniforme del club y el dorsal 22, número que él mismo eligió para competir en la temporada. Toda esta actividad se realizó en las instalaciones del estadio Campos de Sport de El Sardinero, bajo los protocolos habituales de presentación de nuevos jugadores.

Tal como señala la sentencia difundida por el TSJC y referenciada por diversos medios, la situación dio un giro inesperado cuando, aún pendientes los últimos trámites legales en la sede del club, el representante de Tanlongo llegó a Santander y ambos abandonaron la ciudad sin previo aviso ni explicación, pese a tener programada la formalización final del vínculo laboral.

La denuncia presentada por el Racing de Santander fue analizada en el Juzgado de lo Social número 3 de la capital cántabra. El argumento central de la defensa del jugador apuntaba a que la falta de firma del contrato invalidaba la creación de una relación laboral. No obstante, la sentencia subraya que “la norma no establece la necesidad de la forma escrita como requisito constitutivo de este contrato”.

El tribunal consideró además una serie de indicios como prueba del consentimiento del jugador a la relación laboral. Entre esos factores, recogidos por el TSJC según lo divulgado por Racing, figuran el intercambio de mensajes entre Tanlongo, el cuerpo técnico y la dirección deportiva del Racing; la propia elección del dorsal; correos electrónicos entre el club, los agentes del futbolista y su club anterior, el Sporting de Lisboa; así como la grabación del video de presentación. La sentencia incluyó, además, el hecho de que el viaje a Santander fue costeado por el club cántabro, quien cubrió los gastos de Tanlongo y de tres acompañantes provenientes de Londres y Buenos Aires.

Estos indicios, junto con los testimonios recogidos durante el juicio, llevaron tanto al magistrado de instancia como a los jueces de la Sala Social del TSJC a concluir que existía una “conexión lógica y razonable” que demostraba el consentimiento de Tanlongo para firmar su contrato con el Racing. Dicha conclusión quedó documentada en el fallo que ya apuntaba a la procedencia del reclamo económico por parte del club.

Sobre la indemnización, la sentencia establece que la cuantía a pagar asciende a un millón de euros, cantidad que figura en la cláusula séptima del contrato acordado inicialmente entre jugador y club, donde se consignaba el pago en caso de rescisión unilateral por parte del futbolista. Los jueces entendieron que el incumplimiento total de un contrato con cláusula rescisoria, como en este caso, no permite moderar la penalización pactada previamente por las partes.

El Racing de Santander, según comunicó oficialmente en declaraciones recogidas por distintos medios, procederá a gestionar la reclamación de esa suma y de los intereses generados durante todo el proceso judicial. En el mismo comunicado, el club manifestó que desea a Tanlongo “la mejor de las suertes en el futuro”, aunque subrayó que la reclamación económica responde al principio de preservar la seriedad y el cumplimiento de los acuerdos en el sector profesional del fútbol.

La firmeza de esta sentencia, tras la inadmisión del recurso por parte del Tribunal Supremo, cierra una disputa judicial que se extendió desde el verano de 2023 e incluye la intervención de varias instancias judiciales, dejando a Tanlongo sin posibilidad de recurrir y al Racing facultado para iniciar el proceso de cobro de la suma estipulada, junto con los recargos e intereses correspondientes, según informó el club y los medios que siguieron el caso.