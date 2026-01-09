El Museo del Prado reúne voces líricas como la de María Negroni en la VII edición de 'Poetas en el Prado'

La producción literaria de María Negroni ha tomado inspiración en obras emblemáticas del arte pictórico clásico, como la apreciada representación de “La Anunciación” de Fra Angelico que se conserva en el Museo del Prado. A partir de la relación entre esta pieza y la escritura contemporánea, Negroni abrirá el ciclo “Poetas en el Prado” con una intervención donde explorará el diálogo entre la pintura y la lírica, de acuerdo con la información difundida por el Museo Nacional del Prado.

La VII edición de este programa reunirá a figuras representativas tanto de la poesía hispanoamericana como española, según publicó el Museo Nacional del Prado. La agenda de actividades comenzará este sábado 10 de enero a las 18.30 horas en el auditorio de la institución, con la presencia de la ensayista y poeta argentina María Negroni. El evento contempla conferencias y análisis de obras maestras pertenecientes a la colección del museo, con el objetivo de profundizar en los vínculos entre el lenguaje poético y la pintura.

El ciclo contará con la participación de otras personalidades del ámbito literario: Olvido García Valdés, Aurelio Major y Victoria Cirlot, quienes, al igual que Negroni, reflexionarán sobre la relación entre las artes pictóricas y poéticas a lo largo de distintas conferencias entre enero y abril. Según detalló el Museo Nacional del Prado, Olvido García Valdés es reconocida por su labor como poeta y ensayista, así como por haber recibido el Premio Nacional de Poesía, lo que avala su posición dentro del panorama literario español contemporáneo. Su contribución dentro del ciclo estará enfocada en el análisis literario a partir de obras específicas del Prado.

Aurelio Major, por su parte, ha destacado no solo como poeta, sino también como traductor y ensayista. El medio consignó que su trayectoria incluye la integración de consejos editoriales y una labor fundamental en la difusión de la literatura internacional, lo que añade una perspectiva transversal a los encuentros previstos en el Museo del Prado.

Victoria Cirlot integra la programación como romanista, medievalista y catedrática. El medio explicó que su carrera se centra en los estudios de simbología y cultura de la Edad Media, aportando un enfoque académico riguroso al abordaje artístico y literario del ciclo. El conocimiento de Cirlot sobre los símbolos que atraviesan la tradición artística y literaria europea permitirá una aproximación integral a las temáticas propuestas.

El museo manifestó que la edición de este año tiene como propósito abordar obras icónicas desde múltiples vertientes artísticas y teóricas, explorando la influencia que el arte visual ha ejercido sobre la escritura poética en los contextos hispanoamericanos y españoles. En particular, la conferencia inicial de Negroni se basará en la contemplación y relectura de la iconografía presente en “La Anunciación” de Fra Angelico, examinando de qué manera ha sido apropiada y reinterpretada en sus textos, sobre todo en “El sueño de Úrsula” (1998) y “La Anunciación” (2007).

El programa, de acuerdo con el Museo Nacional del Prado, propone un recorrido que enriquece la percepción de las obras visuales desde el prisma de la poesía y propicia el diálogo entre disciplinas artísticas diversas. Cada participantes presentará su visión y análisis a lo largo de conferencias calendarizadas durante los primeros meses del año, con el auditorio del museo como espacio de encuentro para especialistas y público general.

El ciclo “Poetas en el Prado” se ha consolidado, según informaciones del propio museo, como un punto de referencia para la reflexión conjunta entre diferentes campos del arte y el pensamiento literario. A la vez, ofrece una plataforma para descubrir puntos de convergencia entre creadores de varias generaciones y tradiciones, en diálogo permanente con la colección del Prado.

El formato de las sesiones combinará la intervención oral de los escritores invitados con el análisis de piezas significativas de la galería, fomentando la participación de asistentes en torno a los temas debatidos. El Museo Nacional del Prado destacó que la selección de participantes responde tanto a su relevancia en los ámbitos literario y académico como a su trayectoria vinculada con la interpretación de obras visuales y la exploración de la simbología en el arte.

Este ciclo, desarrollado entre enero y abril, prevé la llegada de especialistas, estudiantes, aficionados al arte y la literatura, así como público general. Según consignó el museo, el objetivo es profundizar en los intercambios entre la palabra poética y las imágenes, estableciendo puntos de encuentro que permitan comprender los procesos de apropiación, creación e interpretación que atraviesan ambas formas de expresión artística.