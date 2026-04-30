Las víctimas de violencia de género caen un 3,8% en 2025 pero los condenados suben un 4,8%, la cifra más alta desde 2015

El número de mujeres víctimas de violencia de género disminuyó un 3,8% en el año 2025, hasta las 33.373, con 40.929 condenados por este motivo, lo que supone un 4,8% más, la cifra más elevada desde que comenzó la serie del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2015. Mientras, el número de víctimas de violencia doméstica aumentó un 7,4%, según la Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género (EVDVG) correspondiente al año pasado, publicada este jueves por el INE.

En concreto, en 2025 se registraron 33.373 mujeres víctimas de violencia de género con medidas cautelares u órdenes de protección, un 3,8% menos que en el año anterior. De este modo, en los dos últimos años hubo descensos, con 34.684 en 2024 y 36.582 en 2023. En años anteriores, la cifra fue de 32.644 en 2022, 30.141 en 2021, 29.215 en 2020, 31.911 en 2019, 31.286 en 2018, 29.008 en 2017, 28.281 en 2016 y 27.624 en 2015.

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Así, la tasa de víctimas de violencia de género fue de 1,5 por cada 1.000 mujeres de 14 y más años. Un total de 12 comunidades y las dos ciudades autónomas superaron o igualaron la media nacional, que se sitúan en niveles inferiores en Comunidad Foral de Navarra, Galicia, Comunidad de Madrid, País Vasco y Cataluña.

Casi la mitad de las víctimas (el 47,5%) tenían entre 30 y 44 años. Mientras, el número de hombres denunciados disminuyó un 3,8%, hasta 33.228. De ellos, casi la mitad (47,9%) tenían de 30 a 44 años.

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Sobre la relación entre las mujeres víctimas de violencia de género y el hombre denunciado, el 40,8% eran novias o exnovias, el 36,4% pareja o ex pareja de hecho, el 21,9% cónyuge o excónyuge y el 0,9% mujer en proceso de separación.

AUMENTAN UN 10% LOS MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN 2025

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Por otro lado, en el mismo periodo, hubo 1.935 menores (hijos, en guarda o custodia o que conviven) víctimas de violencia de género, lo que supone un aumento del 10,1%. De esta cifra, 980 eran niños y 955 niñas.

En cuanto a la violencia doméstica, en 2025 se registraron 9.513 víctimas con orden de protección o medidas cautelares, un 7,4% más que en el año anterior. De ellas, el 60,9% fueron mujeres y el 39,1% hombres.

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El número de víctimas fue mayor que el de personas denunciadas, con una relación de 1,3 víctimas por cada persona denunciada. Además, 376 personas figuraron como denunciadas y víctimas a la vez. En el 36,4% de los casos, las víctimas de violencia doméstica fueron el padre o la madre, en el 24,3% los hijos y en el 9,5% los hermanos.

SENTENCIAS FIRMES Y MEDIDAS CAUTELARES

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Asimismo, durante el año pasado, hubo 40.929 personas condenadas por violencia de género --un 4,8% más, la cifra más elevada desde que comenzó la serie del INE, en 2015-- y 10.757 por violencia doméstica con sentencia firme, un 3,8% más, de las que 6.952 fueron hombres y 3.805 mujeres.

Respecto a la duración, en violencia de género se dictó sentencia firme en menos de un año a tres de cada cuatro personas (el 72,3% del total) mientras que en violencia doméstica fue en menos de un año (62,7%).

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En cuanto a las medidas cautelares en asuntos de violencia de género durante 2025, ascendieron a 98.551, un 4,4% menos que el año anterior. El 73,3% fueron de carácter penal y el 26,7% de carácter civil.

Respecto a la violencia doméstica, se dictaron 18.620 medidas cautelares, un 3,8% más. El 72,5% de estas medidas recayeron sobre hombres y el 27,5% sobre mujeres. El 91,0% fueron medidas cautelares penales y el 9,0% civiles.

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