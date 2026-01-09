Agencias

El IPC de China repuntó en diciembre al 0,8%, alcanzando máximos de casi tres años

Guardar

El índice de precios de consumo (IPC) de China registró el pasado mes de diciembre una subida interanual del 0,8%, una décima más que el mes anterior y el mayor incremento de los precios desde febrero de 2023, según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

La aceleración de los precios en el gigante asiático en el último mes de 2025 reflejó la subida del 1,1% del coste de los alimentos, incluyendo un encarecimiento del 18,2% de las verduras frescas, aunque la carne bajó un 6,1%.

De su lado, la variable subyacente de inflación, que excluye de su cálculo los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, despidió 2025 con una subida interanual del 1,2%, en línea con el mes anterior.

De este modo, para el conjunto de 2025 la tasa de inflación promedio de China fue del 0%, frente al 0,2% del año anterior, el dato más débil desde 2009, mientras que la subida subyacente de los precios el año pasado fue del 0,7%, dos décimas más que en 2024.

En el caso del índice de precios de producción industrial (PPI) de China, la referencia frenó su bajada interanual al 1,9% en diciembre, tras caer un 2,2% en noviembre. En el conjunto de 2025, la inflación industrial registró un descenso medio del 2,6%.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

ESA prevé que 2026 sea "uno de los años con más misiones" de su historia: Epsilon, Smile o BepiColombo en Mercurio

El próximo año marcará un momento crucial para la agencia europea, según Josef Aschbacher, con el inicio de importantes lanzamientos, avances científicos pioneros y hitos históricos en colaboración con diferentes países y organizaciones internacionales

ESA prevé que 2026 sea

Mueren tres personas en un ataque ruso contra una cafetería en el centro de la ciudad ucraniana de Jersón

Las autoridades regionales informaron sobre una ofensiva con artillería en una zona concurrida de Jersón, la cual dejó un saldo trágico de víctimas y heridos, mientras fiscales abren una causa para determinar posibles crímenes de guerra rusos

Mueren tres personas en un

Muere en Madrid Philippe Junot, primer marido de la princesa Carolina de Mónaco

Infobae

Ucrania exige respuesta a amenaza global tras ataque ruso con misil hipersónico Oréshnik

Infobae

Una dermatóloga recomienda aplicar activos como retinoides y vitamina C en la piel antes que tomarlos como suplementos

Inés Escandell, especialista en dermatología, destaca la importancia de priorizar el uso de retinoides, colágeno, ceramidas y antioxidantes directamente sobre el rostro para potenciar la salud y disminuir riesgos asociados al consumo en cápsulas o polvos

Una dermatóloga recomienda aplicar activos