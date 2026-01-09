El Banco Central de Argentina devuelve a Estados Unidos el 'swap' de 20.000 millones de dólares

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha reembolsado a Estados Unidos los fondos prestados con la línea 'swap' de 20.000 millones de dólares (17.184 millones de euros), una medida prometida por el presidente estadounidense Donald Trump después de su reunión con su homólogo argentino, Javier Milei, en octubre.

"El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunica que en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por 20.000 millones de dólares anunciado el 20 de octubre de 2025", anunció la autoridad monetaria argentina en un comunicado.

Según lo anunciado en octubre, el acuerdo de estabilización cambiaria establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de 'swap' de monedas entre dólares y pesos argentinos.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó el anuncio a través de su cuenta de 'X': "Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) actualmente no tiene pesos. Estabilizar a un fuerte aliado estadounidense, y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses, es un gran logro de la iniciativa 'América First'".

Bessent ha explicado que el FEC funcionó tal y como había previsto el Congreso para estabilizar a Argentina en un momento de crisis, con una presión de iliquidez aguda, a corto plazo y urgente sobre la estabilidad cambiaria y financiera.

Asimismo, ha reiterado que "el FSE nunca ha perdido dinero" y que, a través de la estabilización económica del país, "los mercados ahora están cubriendo las necesidades financieras de la República Argentina bajo el liderazgo visionario del presidente Milei".

"Nuestra nación ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense", escribió en sus redes sociales, y añadió que "marcar el rumbo para América Latina, una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero, es sin duda lo mejor para nosotros".