Dolby anuncia los primeros televisores que tendrán su tecnología Dolby Vision 2

Los televisores OLED de Philips fabricados por TP Vision recibirán la integración de la tecnología Dolby Vision 2 en los nuevos modelos de 2026, incluyendo la serie OLED811 y la gama principal OLED900, lo que marca un avance en la estrategia de implementación de este estándar en la industria, según informó Dolby en el marco del CES 2026. Este anuncio amplía el compromiso de la marca con la innovación en procesamiento de imagen y responde a una tendencia creciente en la apuesta de los fabricantes por elevar la calidad del contenido visual en las pantallas de alta gama. Dolby confirmó estos detalles tras comunicar en septiembre del año anterior que la colaboración inicial arrancaría con Hisense, y ahora sumó públicamente a TCL y TP Vision a esta iniciativa.

De acuerdo con la información publicada por Dolby, la actualización tecnológica se basa en el motor de imagen de Dolby Vision 2, diseñado para maximizar las capacidades de los paneles modernos e ir más allá del HDR tradicional. Dolby señaló que las nuevas pantallas ofrecerán herramientas como 'Authentic Motion', una función orientada a permitir a los creadores y usuarios controlar de manera más precisa el movimiento de las imágenes en cada plano, aportando una experiencia que busca acercarse al estándar cinematográfico. La compañía explicó durante el CES 2026 que esta innovación facilitará resultados visuales con detalles mejorados, movimiento más fluido y una percepción más realista de las escenas.

Hisense, que estuvo presente en la lista original de socios tecnológicos comunicada en septiembre, trabaja para implementar Dolby Vision 2 en sus televisores RGB MiniLED para 2026. El fabricante incluyó entre los modelos compatibles a las series UX, UR9 y UR8, y anticipó una actualización OTA posterior que extenderá la funcionalidad a otros televisores con tecnología MiniLED. Dolby detalló que esto permitirá a modelos de gamas superiores aprovechar de inmediato el procesador avanzado, mientras que otros equipos recibirán soporte posteriormente a través de parches de software, ampliando de manera significativa el alcance de la plataforma.

TCL, por su parte, incorporará Dolby Vision 2 en dos líneas de productos: las series X QD-Mini LED y las series C, que obtendrán soporte mediante una actualización OTA. El anuncio realizado durante el CES 2026 refleja la estrategia de TCL de actualizar sus pantallas premium, respaldando la demanda de los consumidores por una reproducción de imágenes de mayor fidelidad. De esta manera, tanto Hisense como TCL favorecerán una adopción progresiva de la nueva tecnología, apoyándose en la infraestructura de sus televisores ya comercializados y en los futuros modelos.

La lista de fabricantes divulgada por Dolby durante el CES 2026 identifica a las tres compañías que abrirán el mercado de televisores integrando Dolby Vision 2: Hisense, TCL y TP Vision. Dolby remarcó en su presentación la importancia de este salto tecnológico para la industria de las pantallas, resaltando que la evolución del motor de imagen no solo mejora los parámetros de color y rango dinámico, sino que también pone a disposición de los usuarios y creadores nuevas herramientas creativas para enriquecer la percepción visual, especialmente en escenas con movimientos complejos o dinámicas rápidas.

Con el despliegue de Dolby Vision 2, las próximas generaciones de televisores de las marcas mencionadas aspiran a ofrecer una experiencia visual superior al HDR convencional. Dolby indicó que la tecnología 'Authentic Motion' permitirá un control detallado sobre el movimiento en cada plano, una cualidad valorada tanto por los estudios de cine como por quienes buscan precisión y fluidez en la visualización doméstica de contenidos. La compañía explicó que estos avances resultan posibles por la integración específica de procesadores y algoritmos desarrollados para explotar la mayor capacidad de los paneles MiniLED y OLED de última generación.

Las futuras actualizaciones OTA anunciadas por Hisense y TCL facilitarán la llegada de Dolby Vision 2 a una base de usuarios ya existente, lo que contribuirá a acelerar la penetración de la tecnología en el mercado global de televisores premium. Dolby matizó en su exposición que este enfoque colaborativo entre fabricantes y proveedor tecnológico persigue una expansión rápida y eficiente de las nuevas capacidades, permitiendo a un número creciente de usuarios acceder a mejoras sustanciales en la calidad de imagen.

En el caso de TP Vision, la compañía integrará la solución tecnológica en los nuevos modelos OLED Philips a partir de 2026, enfocados en las líneas OLED811 y OLED900. Según detalló Dolby, este movimiento refuerza la posición de Philips dentro del segmento de alta gama y responde a la evolución de las expectativas de los consumidores respecto a la calidad de la imagen ofrecida por los televisores OLED. Tanto TCL como TP Vision sumarán la tecnología a su catálogo a través de los próximos lanzamientos, mientras que Hisense apoyará el despliegue en un abanico más amplio de productos a través de futuras actualizaciones de software.

La presentación llevada a cabo durante el CES 2026 evidenció la intención de Dolby y las tres compañías asociadas de avanzar en la diferenciación tecnológica dentro de la gama alta de televisores. La aparición de Dolby Vision 2 representa un paso en la dirección de elevar tanto la experiencia audiovisual dentro del hogar como la flexibilidad de los creadores para adaptar sus contenidos al potencial de las nuevas pantallas. Dolby y los fabricantes indicaron que continuarán colaborando para optimizar el motor de imagen y ampliar el soporte a más equipos en los próximos años.