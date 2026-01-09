Delcy Rodríguez anuncia una "comisión de víctimas" del ataque de EEUU en Caracas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este jueves la creación de una "comisión de víctimas" y la construcción de un monumento en honor al centenar de fallecidos en el ataque efectuado el fin de semana por Estados Unidos contra Caracas y alrededores y que se saldó con la captura del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

"Como un reconocimiento a nuestros caídos, he instruido la creación de una comisión de familiares y víctimas de nuestros héroes, heroínas y mártires. No están solos, Venezuela está con ustedes, no están solos, seguiremos acompañando sus pasos", ha asegurado durante el acto de homenaje a las víctimas de la operación militar estadounidense en la capital venezolana.

La dirigente ha asegurado que estos "hombres y mujeres murieron en combate". "Aquí nadie se entregó, aquí hubo combate, y hubo combate por esta patria, hubo combate por nuestros libertadores, (...) por nuestro padre libertador Simón Bolívar. Aquí hubo combate por (el expresidente Hugo) Chávez y aquí hubo combate por Venezuela, esa es nuestra mayor satisfacción", ha defendido.

Asimismo, ha anunciado que "hemos decidido la construcción de un monumento en honor" al grupo de fallecidos, que incluye a 32 miembros de las fuerzas de seguridad cubanas. De hecho, el ministro de Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, ha estado presente durante el acto de homenaje y ha rendido "tributo a los combatientes cubanos que en desigual combate enfrentaron al enemigo imperialista que profanaba la soberanía de la patria venezolana y protegían al presidente constitucional, Nicolás Maduro".

Durante el evento, la que fuera 'número dos' de Maduro ha aprovechado para ratificar su "compromiso y lealtad con el presidente Maduro, que ha sido secuestrado", así como con la esposa de éste. "Nos hemos comprometido a no descansar hasta verlos en libertad, de vuelta a su casa y de vuelta a su patria", ha aseverado.

Además, ha dirigido unas palabras al "pueblo" estadounidense, al que ha dicho que "el pueblo de Venezuela no merecía esta agresión vil, guerrerista de parte de una potencia nuclear" y ha defendido ante ello que "no será venganza sino reivindicación cuando le demos lecciones y ejemplos de lo que es la diplomacia bolivariana de paz".