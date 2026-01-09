Crónica del Barça - Partizán Belgrado, 88-70

La actuación de Willy Hernangómez en el último cuarto, controlando la pintura y cerrando el partido con 16 puntos, 8 rebotes y una valoración de 22, resultó decisiva para que el Barça fortaleciera su posición en la tabla de la Euroliga. Según reportó Europa Press, este rendimiento permitió a la escuadra catalana sumar su decimocuarta victoria de la temporada e igualar el liderato junto a Hapoel, Mónaco y Valencia Basket.

El partido, disputado este viernes en el Palau Blaugrana, marcó el regreso del entrenador Joan Peñarroya, quien estuvo al frente del Barça apenas dos meses antes. El Partizán Belgrado, último clasificado en la Euroliga, no llegó a poner en peligro la racha positiva del equipo dirigido por Xavi Pascual. De acuerdo con Europa Press, el Barça, sin desplegar su máxima intensidad, supo administrar energías a lo largo del encuentro, un aspecto significativo en plena exigencia del calendario europeo y a las puertas del próximo Clásico contra el Real Madrid en el Movistar Arena.

En el arranque del partido, el Partizán, con Nick Calathes como figura destacada, tomó la delantera con un parcial de 13-20. Europa Press señaló que el conjunto serbio supo aprovechar los desaciertos iniciales del Barça y mostró destellos de talento individual, aunque posteriormente no consiguió sostener la ventaja. Unos minutos después, el Barça empató el marcador en el segundo cuarto, mostrando mayor precisión en los tiros y una defensa que incrementó la presión sobre los visitantes.

A partir del segundo cuarto, el Barça comenzó a dominar el juego, especialmente gracias al trabajo de Willy Hernangómez. Tornike Shengelia, con una valoración de 19 puntos, también sumó de manera clave antes del descanso. Según detalló Europa Press, el equipo catalán se marchó al entretiempo con una ventaja de 41-35 y, tras el descanso, consolidó su superioridad gracias a un parcial de 10-0 que inclinó la balanza de manera definitiva.

El tercer cuarto estuvo marcado por la irrupción de Miles Norris, quien aportó 8 puntos desde el banquillo y mantuvo la dinámica positiva del Barça. Europa Press describió a los catalanes intensificando su defensa y controlando el rebote, mientras que en el conjunto serbio, Duane Washington destacó con 20 puntos, aunque sin lograr suficiente apoyo de sus compañeros.

Durante el último cuarto, el equipo dirigido por Xavi Pascual remató la victoria al minimizar las pérdidas de balón y mantener bajo control la ofensiva del Partizán, que acabó dependiendo casi exclusivamente de los esfuerzos individuales de Washington. Entre los exjugadores del Barça que regresaron al Palau, Nick Calathes y Jabari Parker recibieron aplausos de la afición en un clima amistoso. Europa Press reseñó que este ambiente reflejó tanto la superioridad del Barça como la connotación especial del partido para Peñarroya.

El resultado final de 88-70 evidenció la diferencia de ritmo y profundidad entre ambos equipos. El Barça formó su quinteto inicial con Satoransky (6), Punter (11), Cale (4), Norris (8) y Hernangómez (16). Desde el banquillo, Shengelia añadió 13 puntos, Laprovittola y Parra sumaron 5 cada uno, Brizuela 4, Fall 2 y Vesely 14 puntos. Del lado del Partizán, el quinteto estuvo compuesto por Payne (5), Brown (5), Bonga (8), Parker (2) y Fernando (9). Además, Washington ingresó desde el banco con sus 20 puntos, mientras que Jekiri, Osetkowski, Marinkovic y Calathes completaron la rotación con aportes menores.

Europa Press informó que los parciales por cuartos fueron 13-20, 28-15, 21-15 y 26-20, reflejo del control progresivo que el Barça impuso tras el primer periodo. El arbitraje estuvo a cargo de Difallah, Ryzhyk y Thepenier, con la eliminación de Osetkowski por acumulación de faltas.

En las gradas del Palau Blaugrana, la victoria fue recibida con reconocimiento no solo para Peñarroya, también para otras viejas caras conocidas del club. Con este resultado, el Barça se mantiene en la parte más alta de la clasificación europea, con la mirada puesta en una semana clave que incluye la visita al Real Madrid tras su reciente triunfo en la Liga Endesa.

Europa Press remarcó que la estrategia de rotación empleada por Pascual fue un elemento determinante. El entrenador optó por gestionar cuidadosamente los minutos, repartiendo responsabilidades para afrontar el calendario intenso de la Euroliga y asegurar que el equipo llegara en las mejores condiciones posibles a los próximos compromisos.

El dominio del rebote y la capacidad para reducir las pérdidas de balón fueron factores destacados por Europa Press como claves en el desarrollo del partido, lo que permitió al Barça imponer el ritmo del juego y limitar las opciones de reacción del Partizán, que mostró dificultades para encontrar cohesión y encadenar ofensivas exitosas.

En el contexto de la Euroliga, este triunfo afianza al Barça entre los principales candidatos en la competencia, igualando a otros líderes y afianzando sus aspiraciones a conservar un puesto en el 'Top 4', zona que asegura ventaja en la fase decisiva del torneo continental.