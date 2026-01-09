Conferencia de Múnich defiende invitar a miembros de AfD aunque aclara que no tendrán intervenciones públicas

El foro de seguridad internacional que organiza anualmente la Conferencia de Seguridad de Múnich mantiene el criterio de convocar a representantes de todos los partidos presentes en el Bundestag, incluida la formación Alternativa para Alemania (AfD), la cual ocupa actualmente el rol de principal partido opositor en el Parlamento federal alemán. Según informó Europa Press, miembros de AfD recibirán invitación para participar en la edición de este año, aunque no tendrán intervenciones públicas en el programa del evento, previsto del 13 al 15 de febrero. Esta decisión —adoptada tras consultas internas— surge en respuesta a debates suscitados por la presencia de representantes de la ultraderecha en el foro.

De acuerdo con declaraciones enviadas a Europa Press, el presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Wolfgang Ischinger, subrayó que la naturaleza del encuentro apunta a servir de "plataforma de diálogo". Según Ischinger, el objetivo es "reflejar el espectro de opiniones más amplio posible, incluidas las posiciones contrarias", en el contexto de la política internacional de defensa y seguridad. El foro defiende su apertura a la pluralidad, pero marca límites en la participación activa en los paneles, excluyendo expresamente a figuras de la AfD de cualquier aparición en escena durante el evento de 2024.

El portavoz de la Conferencia consultado por Europa Press detalló que la política de invitaciones incluye a los diputados de todas las fuerzas representadas en el Bundestag, enfatizando que esta práctica no es nueva y había sido aplicada también en ediciones anteriores al año 2024. El proceso de elaboración de la lista de invitados prioriza a quienes forman parte de las comisiones de Asuntos Exteriores y de Defensa, órganos clave del cuerpo legislativo alemán.

Ante las críticas generadas por la inclusión de AfD —un partido catalogado como de ultraderecha y que ha sido objeto de controversia nacional e internacional— la organización de la MSC ha enfatizado su carácter privado e independiente. En palabras del portavoz, replicadas por Europa Press, "la MSC revisa cuidadosamente quién recibirá una invitación a la conferencia cada año", destacando que "la decisión final la adopta el presidente en consulta con el consejo de la Fundación de la Conferencia de Seguridad de Múnich".

La ausencia de representantes de AfD en los paneles del evento fue confirmada por el citado portavoz, que puntualizó a Europa Press que no se contempla su intervención "en el escenario" de la conferencia para la edición de este año. La postura oficial del foro se centra en justificar el criterio de pluralismo como una práctica destinada a garantizar el debate entre todas las fuerzas representadas, más allá de las diferencias ideológicas, pero sin otorgar espacios de protagonismo público a voces ultraderechistas.

La MSC, según recoge Europa Press, enfrenta cada año la revisión de los asistentes a su principal cita anual en política de seguridad internacional. En ella, participan habitualmente altos cargos gubernamentales, expertos en defensa y seguridad, representantes de organismos multilaterales y miembros de la sociedad civil, en discusiones sobre los retos globales actuales en la materia. La fundación sostiene que, como entidad privada, no está sujeta a la rendición de cuentas en lo referente a la selección de sus invitados, decidiendo en última instancia sobre su lista de participantes tras deliberaciones internas entre la presidencia y el consejo asesor.