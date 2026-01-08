Agencias

Trump asegura haber elegido ya al futuro presidente de la Fed, pero no desvela aún quién será

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que ya ha tomado una decisión sobre el elegido para sustituir a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed) una vez que expire su mandato en mayo, aunque no ha revelado aún quién será.

"Tengo una decisión en mente. No he hablado de ello con nadie", ha indicado en una entrevista concedida al 'The New York Times', sin dar más detalles sobre cuándo anunciará al futuro responsable de la política monetaria norteamericana.

Sin embargo, el mandatario republicano sí ha reconocido que uno de los principales candidatos al puesto, Kevin Hassett, es "sin lugar a dudas uno de los que me gusta". Hassett es actualmente director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó en octubre los finalistas para liderar la Fed de una lista original de hasta once personas. Además de Hassett, los miembros de la Junta de Gobernadores de la Fed, Christopher Waller y Michelle Bowman; el exgobernador de la Fed Kevin Warsh; y el ejecutivo de BlackRock, Rick Rieder, figuran en las quinielas.

EuropaPress

