realme se integra en OPPO como una submarca para optimizar recursos

El fabricante de 'smartphones' realme volverá a formar parte de la compañía OPPO como una submarca, de cara optimizar sus recursos y expandirse en el mercado global, en conjunto con OnePlus, aunque continuará lanzando sus propios dispositivos al mercado.

La tecnológica china OPPO, propiedad del conglomerado multinacional BBK Electronics, ya se anexionó con la firma OnePlus en el año 2021, aunque esta última ha continuado funcionando de forma independiente desde entonces, con sus propios productos y eventos.

Ahora, realme se ha visto en la misma situación y también pasará a formar parte de OPPO como una submarca de la compañía, en una unificación con la que se pretende optimizar recursos y continuar expandiéndose en el mercado global, pasando a disponer de OPPO, OnePlus y realme bajo una misma estructura empresarial.

Así lo han compartido el medio chino Lei Feng Network, quien ha podido acceder a un comunicado en el que ambas marcas confirman su fusión "en medio de un mercado en contracción" con la idea de concentrar sus esfuerzos.

De esta forma, los tres equipos de las firmas de móviles trabajarán en conjunto formando "una sinergia estratégica" para desarrollar nuevos dispositivos en una oferta unificada que impulse innovaciones, además de optimizar el uso de recursos, aunque cada marca seguirá lanzando sus propios dispositivos de forma individual, con distintas estrategias de marketing.

Por tanto, OPPO continuará como marca principal y realme y OnePlus como sumbarcas. Asimismo, como ha explicado el citado medio, el fundador y CEO de realme, Sky Li, supervisará las operaciones de la marca dentro de OPPO. Por su parte, el presidente de OnePlus, Jie Li, mantendrá sus responsabilidades en OnePlus.

Se ha de tener en cuenta que realme ya formó parte de OPPO como una submarca en el año 2010, cuando se conocía como OPPO Real. Sin embargo, en 2018 pasó a lanzar sus dispositivos en el mercado como empresa independiente.