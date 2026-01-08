(Previa) El UD Las Palmas-Deportivo marca el cierre de la primera vuelta de LaLiga Hypermotion

El enfrentamiento entre la UD Las Palmas y el Deportivo de La Coruña, dos aspirantes directos al ascenso, representa uno de los momentos más esperados de la vigesimoprimera jornada en la Segunda División, justo cuando se cierra la primera vuelta de la temporada 2025-2026. Según informó Europa Press, la intensidad de la jornada está marcada tanto por duelos entre equipos que ocupan la parte alta de la clasificación como por aquellos que buscan eludir la zona de descenso.

El Real Racing de Santander, que ocupa la primera posición, recibirá al Real Zaragoza en los Campos de Sport de El Sardinero. El club cántabro, que aún no ha perdido en los últimos dos meses de competición y acumula tres empates consecutivos, buscará no solo mantener la cima sino también romper esa racha de empates. El encuentro cobra mayor trascendencia al enfrentar al equipo más goleador de la categoría, con 43 goles a favor, contra el menos efectivo en la ofensiva, puesto que el Zaragoza solo ha convertido 17 tantos y necesita urgentemente los puntos para dejar atrás los puestos de descenso. El medio Europa Press destaca que el Zaragoza llega a este duelo habiendo sumado solo dos de los últimos doce puntos en juego.

Por otro lado, la UD Las Palmas se sitúa a un punto del Racing y afronta en casa uno de los partidos más destacados del fin de semana ante el Deportivo de La Coruña, según publicó Europa Press. El equipo canario, invicto en casa desde el 27 de septiembre, buscará su tercera victoria consecutiva y mantener la presión sobre el líder, mientras intenta distanciar a su rival, actualmente quinto en la tabla y a cuatro puntos de distancia, que atraviesa una mala racha con cuatro jornadas sin ganar, incluidas tres derrotas. El Deportivo, sin embargo, se perfila como el tercer mejor visitante de la competición.

El tercer clasificado, la UD Almería, y el cuarto, CD Castellón, también participarán en esta jornada con la mirada puesta en un posible fallo de los primeros. Ambos equipos visitarán a rivales en apuros: el Almería enfrentará al colista CD Mirandés, y el Castellón hará lo propio ante el Granada CF. Ambos oponentes no han conseguido victoria en sus últimos cuatro encuentros, de acuerdo con lo reportado por Europa Press.

En la zona que otorga la posibilidad de luchar por el ascenso a través del playoff figuran, junto con el Deportivo, la AD Ceuta. El conjunto ceutí acumula seis partidos sin conocer la derrota y viajará a La Rosaleda para un duelo crucial frente a un Málaga CF que llega en buena forma después de encadenar tres triunfos seguidos, según consignó Europa Press. Entre ambos, el Cádiz CF y el Real Sporting protagonizarán otro duelo directo en el Nuevo Mirandilla.

Las aspiraciones de equipos como Burgos CF y Córdoba CF también entrarán en juego durante la jornada, según detalló Europa Press. El Burgos será local frente a la SD Eibar, mientras que el Córdoba afrontará un desplazamiento para medirse ante la SD Huesca, que busca mejorar su posición en la parte media-baja de la clasificación.

Los partidos se repartirán entre el viernes 9 y el lunes 12, con el Cádiz recibiendo al Sporting de Gijón el viernes a las 21:00 horas. El sábado incluirá encuentros como Mirandés-Almería a las 14:00, Andorra-Cultural Leonesa y Real Sociedad B-Albacete, ambos a las 16:15, Burgos-Eibar y Las Palmas-Deportivo de La Coruña a las 18:30, y cerrará con Racing de Santander-Zaragoza a las 21:00. La jornada del domingo contará con Leganés-Valladolid a las 14:00, Granada-Castellón y Málaga-Ceuta a las 16:15. El cierre llegará el lunes con el encuentro entre Huesca y Córdoba, a las 20:30.

Tal como publicó Europa Press, el último tramo de la primera mitad del torneo se presenta con varios focos de interés: desde la pelea por los puestos directos que garantizan el salto a la máxima categoría hasta la lucha por la permanencia, donde cada punto resulta determinante para las aspiraciones de numerosos equipos. Los resultados de esta jornada podrán modificar la composición de la clasificación justo antes del inicio de la segunda vuelta, etapa en la que las dinámicas ya establecidas mostrarán todo su impacto en la disputa de LaLiga Hypermotion 2025-2026.