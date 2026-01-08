Petro afirma que habló con Delcy Rodríguez y le propuso un "diálogo tripartito" con EEUU

Durante su intervención en la plaza Simón Bolívar de Bogotá, ante una multitud, el presidente Gustavo Petro compartió que mantiene un contacto directo con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el contexto posterior al ataque en Caracas que derivó en la muerte de Nicolás Maduro y de al menos un centenar de personas, según datos de las autoridades venezolanas. El mandatario colombiano dio a conocer que busca promover un "diálogo tripartito" que involucre a Estados Unidos, con el objetivo de evitar una intensificación de la violencia en la región.

Según reportó el medio, Petro detalló que la conversación con Rodríguez se llevó a cabo a principios de la semana y formó parte de los esfuerzos por afrontar las consecuencias del ataque registrado el pasado sábado que incluyó la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flórez. Explicó que, para él, mantener el contacto y proponer escenarios de diálogo resulta esencial para la estabilidad, y mencionó que conoce a Rodríguez desde el inicio de la actual coyuntura, a quien invitó previamente a Colombia.

De acuerdo con la publicación, el presidente colombiano precisó que la propuesta para establecer una conversación abierta entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos pretende ayudar a que la sociedad venezolana no caiga en episodios de violencia interna. “Queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para estabilizar la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma y (que eso) no se produzca”, expresó Petro durante su discurso.

El mandatario agregó que dialogó por teléfono con su homólogo estadounidense durante aproximadamente una hora antes de la intervención en Bogotá. Anunció además que en breve realizará un viaje a Washington, donde mantendrá un encuentro presencial que buscará profundizar estos intercambios sobre la situación regional tras la crisis en Caracas.

Según consignó el medio, el presidente Petro atribuyó la crisis diplomática—que, en sus palabras, tiene un carácter "verbal por ahora"—a agentes con supuestos lazos con el narcotráfico. Indicó que varios actores políticos con influencia en la toma de decisiones en Florida y Washington han mantenido relaciones con redes ilícitas. “Le dije (a Trump que) muchos de los políticos que han llegado al estado de Florida y Washington tienen relaciones con el narcotráfico”, informó el presidente colombiano.

El medio detalló que, desde la captura y muerte de Maduro en Caracas, Petro ha endurecido su lenguaje en defensa de la soberanía colombiana y venezolana. Reiteró que “llevo 20 años arriesgando mi vida luchando contra traquetos de alto poder y políticos aliados de ellos”, en referencia a su experiencia previa como miembro de la guerrilla y su postura frente al combate al narcotráfico.

Reportó la fuente que, días antes, el mandatario colombiano había declarado estar dispuesto a regresar a las armas en caso de considerar inminente una intervención extranjera, calificando como “amenazas ilegítimas” alusión hechas por Donald Trump sobre la posibilidad de repetir una operación militar contra su gobierno. El expresidente estadounidense sugirió que Colombia está gobernada por un líder “al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos”, y añadió que hay presencia de “molinos y fábricas de cocaína”, advirtiendo que esta situación “no va a seguir haciéndolo mucho tiempo”.

Petro refutó estas afirmaciones, insistiendo en su posición contra cualquier acción intervencionista. En su discurso, recalcó la urgencia de evitar una escalada de violencia que pueda impactar dentro de Colombia y en el territorio venezolano, y subrayó la necesidad de buscar alternativas multilaterales y pacíficas para atender la coyuntura actual.

Según informó el mismo medio, hasta el momento, la tragedia en Caracas ha dejado un saldo de más de cien víctimas, lo que ha derivado en una situación de tensión regional e incertidumbre sobre la estabilidad política en Venezuela. La estrategia planteada desde Bogotá busca frenar potenciales represalias o acciones militares adicionales por actores externos y, a decir del presidente, fortalecer canales de diálogo para evitar enfrentamientos armados en el continente.