OpenAI presenta ChatGPT Salud, su herramienta para responder preguntas médicas, analizar resultados y ofrecer consejos

Para responder a la demanda global de información personalizada sobre bienestar, OpenAI ha lanzado ChatGPT Salud, una nueva aplicación dedicada específicamente al ámbito sanitario que integra la inteligencia artificial con datos clínicos personales, según informó Europa Press. El servicio busca cubrir la necesidad de orientación en temas de salud, una de las áreas más consultadas por quienes utilizan asistentes de inteligencia artificial, ya que, según OpenAI, más de 230 millones de personas en todo el mundo realizan semanalmente preguntas sobre bienestar y autocuidado.

El medio Europa Press detalló que esta experiencia de ChatGPT Salud permite a los usuarios compartir información médica de sus historias clínicas y conectar el servicio con aplicaciones de salud populares en sus teléfonos inteligentes, como Apple Health, Function o MyFitnessPal. Al recibir estos datos, el chatbot emplea la información personalizada para ofrecer respuestas adaptadas a cada usuario, interpretar resultados recientes de pruebas médicas, orientar sobre la preparación para una cita, brindar apoyo para seguir dietas y rutinas de ejercicios recomendadas y explicar ventajas o limitaciones de diferentes pólizas de seguro médico.

La plataforma liderada por Sam Altman ha explicado, según Europa Press, que ChatGPT Salud combina las protecciones de privacidad, seguridad y manejo de datos de la versión tradicional de ChatGPT con medidas adicionales desarrolladas exclusivamente para el sector sanitario. Tales medidas incluyen el cifrado y el aislamiento de las conversaciones confidenciales, con el objetivo de garantizar que los datos personales permanezcan protegidos, según consignó la compañía en su blog oficial.

Además, Europa Press informó que el desarrollo de ChatGPT Salud ha contado con la colaboración de profesionales médicos de diversos países, en un proceso conjunto que se ha prolongado durante más de dos años. La intención declarada por OpenAI consiste en facilitar que los usuarios participen de manera más activa en el seguimiento y el manejo de su propia salud, ofreciendo una interfaz que facilita la interpretación de información médica y el acceso a recomendaciones individualizadas.

En cuanto al propósito de la nueva herramienta, OpenAI aclaró mediante un comunicado que el objetivo de ChatGPT Salud es complementar la asistencia médica profesional, no reemplazarla. "ChatGPT Salud se diseñó para apoyar, no sustituir, la asistencia médica. No se utiliza para el diagnóstico ni para el tratamiento", detalla la empresa, citada por Europa Press. La utilidad de la plataforma se centra en resolver dudas cotidianas y ayudar a identificar patrones en los datos de salud a lo largo del tiempo.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, ChatGPT Salud se encuentra actualmente en una fase de pruebas limitada, accesible solo para un grupo reducido de usuarios con la finalidad de perfeccionar la experiencia antes de su lanzamiento global. OpenAI prevé que el servicio estará disponible tanto a través de la web como en dispositivos iOS en las próximas semanas.

La compañía también subrayó que la integración de múltiples fuentes de datos, tanto desde aplicaciones externas como de registros médicos y consultas directas con el usuario, permite a ChatGPT Salud ofrecer recomendaciones y análisis relevantes para distintos aspectos de la vida saludable y la prevención, dentro de un entorno protegido por controles estrictos de privacidad y seguridad informática. Europa Press indicó que, gracias al uso de cifrado y aislamiento de la información, se refuerzan las barreras contra el acceso no autorizado, aspectos considerados clave dentro de la estrategia de confianza digital de OpenAI.

La inclusión de profesionales médicos internacionales desde el inicio del proyecto responde a la necesidad de adaptar la plataforma a las distintas normativas y criterios clínicos a nivel global, reportó Europa Press. El compromiso de la compañía, según asegura en su blog, es seguir perfeccionando las funcionalidades de la herramienta con la contribución de expertos en atención primaria, bienestar y análisis de datos en salud.

Entre las funcionalidades principales, ChatGPT Salud permite interpretar resultados médicos, comparar alternativas de tratamiento junto a información de seguros médicos, guiar al usuario en la preparación previa a consultas médicas y resolver dudas comunes sobre bienestar físico y mental. El enfoque modular de la plataforma facilita su integración con aplicaciones ya existentes en los dispositivos de los usuarios, según Europa Press.

La empresa sostiene que la disponibilidad de ChatGPT Salud en España y otros mercados se ajustará progresivamente una vez superada la etapa de prueba actual, teniendo en cuenta tanto la respuesta de los usuarios como las recomendaciones de profesionales sanitarios que colaboran en su desarrollo. La expectativa, reiteró OpenAI según Europa Press, es que la plataforma se convierta en un recurso accesible para quienes buscan información y asesoramiento personalizado en temas de salud dentro de un marco de confidencialidad estricta.