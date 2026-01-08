Los venezolanos concentran casi el total de las residencias por razones humanitarias concedidas en 2025 en España

A finales de 2024, 179.069 ciudadanos venezolanos mantenían autorizaciones de residencia vigentes en España, mientras que más de 33.000 personas originarias de Venezuela recibieron la nacionalidad española por residencia en ese año, compartiendo la cifra más alta de nacionalizaciones concedidas junto a Colombia y Honduras. Esta información acompañada de registros sobre la movilidad y presencia venezolana permite contextualizar el fenómeno detallado por el Ministerio del Interior en relación con los permisos por razones humanitarias otorgados durante 2025, según publicó el medio de referencia.

Según los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior, divulgados por el medio consultado, el 99,4% de las residencias por razones humanitarias concedidas en España durante 2025 fueron asignadas a ciudadanos venezolanos. De las 49.473 autorizaciones emitidas bajo esta figura entre enero y diciembre, 49.178 correspondieron a solicitantes procedentes de Venezuela. El informe ministerial, citado por el medio, señala que este grupo registra una tasa de protección del 98,89% bajo el régimen de autorización humanitaria, lo que lo convierte en el principal beneficiario de este instrumento de extranjería.

Este tipo de permisos humanitarios suele concederse tras la denegación de solicitudes de asilo, proceso contemplado en la legislación española en materia de protección internacional y extranjería. Así, aquellas personas cuya petición de asilo resultó no aprobada, han obtenido permisos humanitarios que permiten regularizar su situación de residencia. El medio consultado refiere que este mecanismo ha ganado relevancia ante el aumento sostenido de las solicitudes presentadas por ciudadanos venezolanos.

Entre enero y el 30 de noviembre de 2025, el Ministerio del Interior registró 134.401 solicitudes de protección internacional en el país, de las cuales 78.984 pertenecían a personas venezolanas, reportó la fuente. El volumen de peticiones presentadas por este colectivo resulta superior a cualquier otro grupo nacional, reflejando un incremento constante de su presencia administrativa y migratoria.

El medio detalló que este auge de autorizaciones por razones humanitarias y solicitudes de protección internacional se produce en el contexto de un incremento generalizado en la concesión de permisos de residencia en España. A lo largo de 2024 se otorgaron 1.175.000 autorizaciones, lo que implica un aumento del 32,7% respecto a 2023. Las nacionalidades que registraron un mayor número de beneficiarios fueron la ucraniana, la venezolana y la marroquí. Entre los solicitantes ucranianos y venezolanos prevalecen las renovaciones o prórrogas de permisos existentes, mientras que en el caso de los ciudadanos marroquíes destacan las autorizaciones iniciales, de acuerdo con la información difundida.

La edición del censo de 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), reseñada en el mismo medio, indica que en España conviven 377.809 personas con nacionalidad venezolana y más de 690.000 nacidos en Venezuela. El INE documentó una concentración significativa de esta población en comunidades como Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Canarias.

Además, la presencia venezolana sobresale en nuevos ámbitos administrativos. Según los datos recogidos por el medio, las autorizaciones de estancia por estudios para venezolanos aumentaron un 41,8% durante el periodo analizado, cifra que lidera el crecimiento de este tipo de permisos respecto a otras nacionalidades. Los ciudadanos marroquíes, por su parte, experimentaron un incremento del 31,1% en la obtención de permisos de estancia para estudios.

En cuanto a la movilidad reciente, el INE informa que durante 2024 se contabilizaron 118.086 llegadas desde Venezuela a España. Este flujo se suma al aumento registrado tanto en las solicitudes de protección internacional como en las concesiones de residencia y nacionalidad, según ha reflejado el medio basado en fuentes oficiales.

La dinámica migratoria venezolana, recogida en sucesivos informes y reflejada en los registros administrativos, da cuenta de una tendencia sostenida al alza tanto en la demanda de protección internacional como en los permisos por razones humanitarias y de estudio, consolidando al colectivo venezolano como uno de los principales grupos extranjeros con presencia establecida en España, de acuerdo con los datos agregados por el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Estadística, citados por el medio de referencia.