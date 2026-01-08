Los agricultores catalanes mantienen las movilizaciones contra el acuerdo con Mercosur durante la noche

“Hoy es el campo. Mañana puede ser cualquier otro sector. La soberanía y la seguridad alimentaria no se negocian”, expresa la entidad Revolta Pagesa mediante sus redes sociales, sintetizando el motivo de las protestas que mantienen en tensión puntos clave en Cataluña. De acuerdo con Europa Press, los agricultores catalanes han decidido mantener los bloqueos y movilizaciones durante la noche del jueves en rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, así como a otras políticas comunitarias que, en opinión del sector, afectan gravemente a la agricultura y ganadería locales.

Según información proporcionada por Europa Press, el Puerto de Tarragona permanece bloqueado, con la presencia de aproximadamente 70 tractores desde primeras horas del jueves. Este bloqueo ha supuesto que el flujo de camiones que acceden al recinto portuario se haya reducido a la mitad respecto a un día habitual, dificultando la actividad logística y económica de la zona.

Las protestas han provocado la interrupción del tráfico en varias carreteras principales de Cataluña. A las 17:15 horas del jueves, seguían cortadas la AP-7 entre Borrassà y Vilademuls (Girona), la A-2 en Bell-lloc d'Urgell (Lleida) en dirección a Barcelona, la C-16 entre Berga y Olvan (Barcelona) y la N-260 en Sort (Lleida). La circulación de camiones quedó restringida en vías secundarias como la N-II entre Bàscara y Pontós (Girona), la GI-513 en Cornellà de Terri (Girona) y la C-38 en el Coll d’Ares (Girona), según detalló el medio Europa Press.

La organización Revolta Pagesa, principal promotora de los cortes en Cataluña, confirmó a Europa Press que la mayoría de los bloqueos continuarán al menos hasta la mañana del viernes. La única excepción corresponde a la convocatoria en Les Bordes (Lleida), donde las condiciones meteorológicas y la escasa circulación vehicular han llevado a retrasar la decisión sobre la continuidad de la protesta nocturna; la determinación sobre si realizarán un nuevo corte se tomará en la mañana siguiente.

Estas acciones forman parte de una estrategia de presión contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, al que numerosos representantes del sector agrario atribuyen un impacto negativo en la competitividad de las explotaciones catalanas y españolas. El colectivo movilizado denuncia, además, la gestión que califican de incorrecta frente a la fauna salvaje, ya que consideran que representa un peligro para explotaciones agrícolas y ganaderas, así como los recortes recientes en la Política Agraria Común (PAC).

De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, las reivindicaciones de los agricultores incluyen la defensa de la soberanía y la seguridad alimentaria, la promoción del producto local, la exigencia de protocolos sanitarios equitativos, la petición de una administración pública que denominaron “responsable” y una gestión eficaz de la fauna silvestre.

El ejemplo de protesta se extiende más allá de la frontera catalana. El mismo jueves, en Francia, se registraron bloqueos en la autopista A9, a la altura de Perpignan. Esta vía constituye una de las principales conexiones entre España y Francia a través de la AP-7. Agentes de la Gendarmería francesa establecieron una barrera policial que impidió el paso de camiones hacia el país vecino, reportó también Europa Press.

Desde las filas de Revolta Pagesa, el mensaje difundido insiste en la alarma sobre los efectos de las políticas comunitarias y los acuerdos comerciales internacionales, advirtiendo de posibles repercusiones para otros sectores si no se produce una modificación en la orientación de la normativa europea. Las movilizaciones de los agricultores catalanes forman parte de un panorama de protestas que han venido intensificándose como respuesta a los retos económicos y normativos en el sector agrario, detalló Europa Press. Según indicaron fuentes del sector al citado medio, las acciones de presión seguirán sujetas a la evolución del conflicto y las resoluciones que puedan darse en las próximas horas.