La población mundial en riesgo por tracoma cae un 94% desde 2002 y se sitúa en menos de 100 millones por primera vez

La necesidad de casi 257 millones de euros para cubrir el déficit de financiamiento destinado a cirugía, antibióticos, investigación y estudios prioritarios para erradicar el tracoma persiste como uno de los principales desafíos, según explicó Michaela Kelly, presidenta de la Coalición Internacional para el Control del Tracoma (ICTC). En ese contexto, de acuerdo con la última comunicación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de personas que requieren intervenciones contra esta enfermedad ha bajado a 97,1 millones, un registro sin precedentes que representa un descenso del 93,5% respecto a los 1.500 millones de individuos considerados en riesgo en 2002.

Según reportó la OMS, la significativa disminución en la población en riesgo es resultado de la aplicación durante décadas de la estrategia SAFE, implementada por gobiernos nacionales, comunidades y socios internacionales. Esta estrategia incluye cirugía para tratar la triquiasis tracomatosa, el uso de antibióticos para eliminar la infección, al igual que medidas de limpieza facial y mejoras en el entorno con el objetivo de reducir la transmisión de la bacteria Chlamydia trachomatis, principal causante del tracoma y reconocida como la primer causa infecciosa de ceguera.

Daniel Ngamije Madandi, director del Departamento de Malaria y Enfermedades Tropicales Desatendidas de la OMS, subrayó que el liderazgo de los países y la persistencia en la ejecución de la metodología SAFE han resultado en la reducción de personas que requieren estas intervenciones a menos de 100 millones. El medio detalló que este avance representa una colaboración internacional sostenida entre entidades estatales, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y donantes, que han unido esfuerzos dentro de la Coalición Internacional para el Control del Tracoma.

En este marco, destacó la decisiva contribución de la donación de más de 1.100 millones de dosis de azitromicina suministradas por la farmacéutica Pfizer a través de la Iniciativa Internacional contra el Tracoma (ITI). Dicho aporte permitió que los sistemas nacionales de salud distribuyeran medicamentos donados y reforzaran las capacidades de atención en las comunidades afectadas, según consignó la OMS.

A pesar del progreso, desde la ICTC enfatizaron la necesidad de asegurar la continuidad del apoyo financiero. Michaela Kelly afirmó que el ICTC mantendrá su rol de plataforma para la colaboración internacional, con el objetivo de maximizar recursos en respaldo a los ministerios de salud que avanzan hacia la meta colectiva de eliminar la enfermedad en todo el planeta en 2030.

Por otra parte, la OMS resaltó el impacto de programas como el Proyecto Global de Mapeo del Tracoma (GTMP) y Tropical Data. Desde el inicio de estos proyectos en 2012, se ha examinado para tracoma a una persona cada 25 segundos, aportando datos que han sido clave tanto en la reducción global de la prevalencia como en el fortalecimiento de las capacidades nacionales para monitorizar la enfermedad. El director del ITI, PJ Hooper, puntualizó que estos logros se deben al trabajo conjunto de sistemas de salud nacionales, comunidades y aliados estratégicos en la implementación de la estrategia SAFE. “Detrás de cada logro se encuentran millones de historias individuales de personas cuya visión ha sido protegida”, comentó Hooper, citado por la OMS.

Actualmente, veintisiete países han alcanzado la validación por parte de la OMS como territorios que han eliminado el tracoma como problema de salud pública. Entre ellos figuran Benín, Burundi, Camboya, China, Egipto, Fiyi, Gambia, Ghana, India, Irán, Iraq, Laos, Malawi, Malí, Mauritania, México, Marruecos, Myanmar, Nepal, Omán, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Arabia Saudita, Senegal, Togo, Vanuatu y Vietnam, según detalló la OMS.

La combinación de programas de tratamiento masivo, fortalecimiento institucional, vigilancia epidemiológica y alianzas estratégicas permitió que la cifra de personas expuestas al tracoma se reduzca sustancialmente en poco más de dos décadas. Sin embargo, la OMS advirtió que mientras existan millones bajo riesgo, la enfermedad continúa siendo un asunto prioritario en la agenda sanitaria internacional, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.3 y la hoja de ruta 2021-2030 para Enfermedades Tropicales Desatendidas.

El avance registrado muestra la capacidad de la cooperación internacional y la ciencia en la lucha contra un problema histórico de salud pública, aunque el desafío económico para alcanzar la erradicación definitiva se mantiene.