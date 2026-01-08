Kallas dice que UE es aliada de EEUU, pero que las amenazas a Groenlandia "no ayudan"

El Cairo, 8 ene (EFE).- La jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, afirmó este jueves que los Veintisiete siempre han sido un "aliado fuerte" de Estados Unidos, pero las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con Groenlandia "no ayudan a lograr la estabilidad".

"La UE siempre ha sido un aliado fuerte de Estados Unidos, pero estas declaraciones y comunicados no ayudan a lograr la estabilidad", dijo Kallas en una rueda de prensa desde la Nueva Capital Administrativa de Egipto junto al ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty.

La jefa de la diplomacia europea afirmó que "lo que escuchamos sobre Groenlandia también es preocupante".

"La ley internacional está clara, y es lo único que protege a los países pequeños, por lo que no respetarla nos pondrá en peligro. Hemos abordado eso, que nos adherimos a la ley internacional a todos los niveles", sentenció Kallas.

La Casa Blanca insistió el miércoles en que la diplomacia es la primera opción de Trump para tomar el control del territorio autónomo danés de Groenlandia, aunque sin descartar otros escenarios como una acción militar, y anunció una reunión la próxima semana con representantes de Dinamarca para discutir el tema.

El Gobierno de Dinamarca ha considerado hoy que la reunión de la próxima semana con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para hablar sobre Groenlandia es una buena noticia y un avance en la vía del diálogo.

Dinamarca y Groenlandia han recibido el apoyo expreso de varios países europeos, reiterado de nuevo ayer por los ministros de Exteriores de Francia, Alemania y Polonia.

Groenlandia tiene una población de unos 57.000 habitantes en un territorio de 2,1 millones de kilómetros cuadrados (el 80 % cubierto de hielo de forma permanente) y depende de los ingresos de la pesca y de la ayuda económica anual de Dinamarca, que cubre cerca de la mitad de su presupuesto. EFE