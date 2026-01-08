Inés Hernand, sin pelos en la lengua, habla sobre cómo le afectan las críticas que recibe

A la hora de abordar el clima de polarización y crispación actuales, Inés Hernand subrayó durante la comparecencia sobre el Benidorm Fest la relevancia de escuchar con atención a las distintas voces y defender la labor de los medios de comunicación oficiales. Según consignó Europa Press, Hernand expuso que en tiempos de elevada tensión social como los presentes es fundamental que los periodistas cumplan su función de “salvaguardas de la auténtica democracia” y recomendó apartarse del ruido mediático y la desinformación.

La conductora participó este jueves en la rueda de prensa organizada por TVE para la edición más reciente del Benidorm Fest, acompañada de Javier Ambrossi, LalaChus y Jesús Vázquez. Tal como detalló Europa Press, Hernand se mostró receptiva a los comentarios adversos sobre su desempeño en la televisión y remarcó que estas opiniones forman parte habitual de la vida pública. Para la presentadora, las críticas surgen tanto por aspectos profesionales como personales, algo que, en sus palabras, “hay todo el rato, en todas partes, en el físico, en tu forma de trabajar, en tu forma de hacer, nunca le vas a gustar a nadie”.

De acuerdo con Europa Press, Hernand afirmó que la alternativa de optar por una postura neutral o evitar expresar opiniones no le resulta atractiva. “La compensación de ser tibio o de no decir cosas o de no hacer nada es la nada y eso no me interesa porque prefiero ir con absolutamente todo”, señaló, defendiendo la importancia de la transparencia y la autenticidad en el trabajo y la vida personal.

En ese sentido, Hernand defendió su posición social: “Creo que cuando una persona paga sus impuestos en España, es defensora de lo público, está en contra de las desigualdades, está a favor de los derechos humanos, paga a sus empleados y un larguísimo etcétera... está en posición de poder vivir tranquila”. La presentadora comentó que de esta forma logra llevar una vida tranquila y encontrar serenidad en sus posiciones y acciones, pese a las críticas que pueda recibir, según publicó Europa Press.

La presentadora destacó además que cada comentario adverso enseña algo útil, resaltando la necesidad de escuchar activamente a la audiencia, en particular ante la “guerra de la atención” y el alto grado de polarización social señalado por la propia Hernand. Defendió la labor de los medios oficiales y los periodistas como garantes de la buena información y el funcionamiento democrático, tal como reportó Europa Press.

En el plano personal, la presentadora abordó detalles sobre su relación con el DJ Guillermo Camacho. Confirmó que celebró su boda en Las Vegas en 2025 y manifestó su intención de oficializar el matrimonio en España mediante una notaría, con el propósito de que su pareja pueda heredar, aunque no aseguró la fecha en que llevaría a cabo este trámite. “Me casé en Las Vegas en 2025, pero habrá que hacerlo oficial en una notaría española para que herede, así que sí, tendremos que casarnos... pero en 2026 no lo sé”, declaró según consignó Europa Press.

Hernand mencionó que prefiere ceremonias íntimas al referirse a sus preferencias sobre la celebración del matrimonio y descartó el interés en bodas multitudinarias o tradicionales. Señaló: “A mí me gustan las cosas de poca gente que si no, no se puede atender a todo el mundo y odio las bodas de servilletas en alto, la verdad, que suene el ‘Sarà perché ti amo’... no me veréis casada de blanco en una iglesia”.

Europa Press también recogió el ambiente general de satisfacción de la presentadora por participar en una nueva edición del Benidorm Fest y su actitud abierta en la interacción con los medios. La presentadora se mostró consciente y aceptó los retos y beneficios de la exposición mediática, defendiendo la implicación pública en asuntos sociales y la necesidad de transparencia, mientras resaltó el rol de los periodistas y medios en la garantía de una sociedad informada.