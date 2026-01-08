El paquete Office 2021 perderá su soporte oficial el 13 de octubre

Los usuarios que emplean la edición de Canal de servicio a largo plazo (LTSC, por sus siglas en inglés) de Office 2021 para Mac podrán continuar recibiendo actualizaciones de seguridad sin coste, además de acceso a mejoras de servicio y soporte bajo pago, según informó Microsoft. Esta especificidad aplica solo a la versión LTSC para Mac, mientras que el resto de las ediciones de Office 2021 para consumidores y empresas dejarán de contar con soporte y actualizaciones. La empresa actualizó recientemente la sección de su página web dedicada al ciclo de vida de productos y servicios, donde se incluye el detalle sobre la inminente finalización del soporte para este paquete de software.

De acuerdo con la información difundida por Microsoft, Office 2021 finalizará su ciclo de soporte oficial el 13 de octubre. Desde esa fecha, el paquete no recibirá más asistencia técnica, actualizaciones de seguridad ni mejoras funcionales. La compañía tecnológica recordó que, desde el momento de su lanzamiento en 2021, tanto usuarios particulares como corporativos fueron informados de que Office 2021 tendría garantizado el soporte únicamente por cinco años, lo que sitúa el fin de este periodo en octubre de 2026.

El medio especificó que Office 2021 fue lanzado como un producto de compra única, disponible en distintas ediciones para consumidores y empresas, e incluyó versiones destinadas a sistemas operativos Windows y MacOS. Además, ofreció soporte tanto para arquitecturas de 32 como de 64 bits. Esta política de soporte limitado resulta una continuación de la estrategia de Microsoft para sus productos de software tradicionales, en contraste con los servicios de suscripción de Office 365 que mantienen soporte y actualizaciones constantes mientras se cumplan las condiciones del contrato de usuario.

Microsoft destacó que, una vez alcanzada la fecha límite, los equipos que continúen utilizando Office 2021 quedarán expuestos a crecientes riesgos de seguridad. Sin la provisión de parches o correcciones, cualquier vulnerabilidad encontrada posteriormente podría ser explotada por ciberdelincuentes. Desde la óptica empresarial, esta situación genera desafíos, ya que muchos negocios dependen de la integridad y disponibilidad de sus herramientas de productividad para sus operaciones diarias.

El soporte extendido para la edición LTSC de Office 2021 para Mac, según detalló la compañía, permitirá que ciertos usuarios puedan continuar operando sin cambiar de sistema, aunque deberán asumir costes adicionales si desean acceder a soporte técnico. Mientras tanto, la versión estándar de Office 2021 dejará de recibir cualquier tipo de actualización, lo que implica la falta de nuevas funciones y asistencia frente a problemas técnicos, algo que puede afectar tanto a usuarios individuales como a organizaciones de diversas industrias.

La estrategia de Microsoft de delimitar el soporte a periodos específicos para sus productos no es nueva. Con cada nuevo lanzamiento de un paquete de Office, la empresa establece un ciclo de vida definido, donde los usuarios acceden a soporte completo durante un tiempo determinado y, posteriormente, pueden continuar utilizando el software, pero bajo su propia responsabilidad frente a riesgos de seguridad o incompatibilidad con nuevas tecnologías. Tal como publicó la compañía, este método busca incentivar la migración a versiones más modernas o hacia suscripciones de servicios en la nube, donde el ecosistema de Microsoft puede proporcionar actualizaciones y medidas de seguridad de manera continua.

La proximidad de la fecha de vencimiento del soporte oficial ha sido consignada por Microsoft como una alerta para aquellas empresas y usuarios que aún no han migrado a versiones con mayor vigencia. La imposibilidad de acceder a parches de seguridad puede implicar un incremento en las brechas de seguridad, especialmente en entornos corporativos que manejan información confidencial o que operan bajo estrictos requerimientos normativos.

Microsoft detalló que tanto consumidores como empresas deberán examinar sus necesidades y considerar opciones de actualización o migración antes de la pérdida de soporte. La empresa recordó que continuar el uso del software sin parches de seguridad puede dejar expuestos los dispositivos a malware y otras amenazas informáticas, lo que repercute directamente en el funcionamiento y la seguridad de los sistemas afectados.