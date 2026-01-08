Campesinos en el bloqueo del Port de Tarragona: "Pedimos que el Govern se ponga de nuestra parte"

En medio de la interrupción del transporte de mercancías en el Port de Tarragona, la reducción en la entrega de cereales ha alcanzado un 82% respecto al año anterior durante la jornada del jueves, según cifras difundidas por la Autoridad Portuaria y citadas por el medio original. Esta disminución es una de las consecuencias de la protesta de campesinos que iniciaron un bloqueo al acceso por carretera al recinto desde las diez de la mañana, en reclamo de medidas urgentes al Govern de la Generalitat por el impacto del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur sobre el sector agrario catalán.

El medio original detalló que representantes del gremio campesino, liderados por Ramón Rojo, delegado en el Camp de Tarragona del Gremi de la Pagesia Catalana, pidieron que el Ejecutivo autonómico brinde apoyo claro a los agricultores de la región. El temor expresado por Rojo se basa en que la entrada masiva de productos agrícolas sudamericanos, facilitada por el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, pondría en una situación franca de debilidad al sector local debido al volumen y los bajos precios de estas importaciones.

En declaraciones recogidas por el medio citado, Rojo argumentó que los productores sudamericanos pueden generar hasta diez veces más producto agrícola que los catalanes, y a una cuarta parte del coste. Consideran que esta desventaja económica hará inviable la competencia y piden que el Govern catalán respalde abiertamente a los agricultores locales y deje de priorizar "a los grandes tenedores" que resultarían beneficiados por el tratado comercial.

Durante las tres primeras horas del bloqueo en el puerto, los manifestantes y los Mossos d'Esquadra establecieron un acuerdo para permitir únicamente el paso de camiones con destino a la industria química, por razones de seguridad y necesidad industrial. Según el recuento de la Autoridad Portuaria, solo 566 camiones ingresaron al puerto entre las 5 y las 12 horas, en contraste con los 972 registrados en el mismo periodo del año pasado. Además, en ese intervalo salieron 468 camiones frente a los 883 de la jornada equivalente de 2025.

El Sistema de Entrega de Agroalimentarios reportó el traslado de 124 cargas de cereales desde el almacén a camiones hasta el mediodía, una cifra notablemente inferior a las 687 gestionadas el año anterior, lo que representa una caída significativa en la actividad comercial del puerto en materia agroalimentaria, según consignó el medio original.

Los agricultores que participan en la movilización han instalado barbacoas y mesas para organizarse y sostener la protesta. Algunos han llevado tiendas de campaña con la intención de prolongar el bloqueo durante la noche. De acuerdo con testimonios recogidos por el medio, la preocupación principal gira en torno a los controles de calidad exigidos por la normativa europea, que consideran que no se aplican a las importaciones provenientes de Mercosur. Egoitz García, uno de los manifestantes, señaló que los agricultores europeos tienen prohibido el uso de ciertos antibióticos, mientras que en Sudamérica estos productos forman parte habitual de la producción, abaratando los costes y desventajando a los productores locales.

Los líderes de la protesta exigen al Govern catalán rechazar activamente el acuerdo con Mercosur y presionar al Gobierno central para que defienda la postura del sector ante la Unión Europea. Según detalló el medio original, la estrategia de los manifestantes incluye solicitar la presencia de los representantes del Govern en el lugar de la protesta, quienes esperan que reconozcan en persona la problemática que enfrenta el sector agrícola debido al posible aumento de las importaciones extracomunitarias.

El descenso en la actividad portuaria y las dificultades para el tránsito de mercancías han marcado la jornada en el área de Tarragona, en un contexto de confrontación entre los intereses del sector agrícola y las políticas comerciales internacionales, según reportó el medio original. Los organizadores mantienen su petición de diálogo directo con el Ejecutivo autonómico, con el objetivo de establecer medidas de protección que permitan la supervivencia del sector agrario en la región ante los nuevos desafíos globales.