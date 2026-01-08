Arabia Saudí asegura que el líder secesionista yemení acusado de "alta traición" ha huido a EAU

La ruta de salida utilizada por Aidrus al Zubaidi, exjefe del Consejo de Transición del Sur (CTS) de Yemen, atravesó tanto el mar como el aire, con la finalidad de evadir cualquier tipo de seguimiento. Según reportó el medio Europa Press, el portavoz militar de la coalición liderada por Arabia Saudí, Turki al Maliki, detalló que Al Zubaidi partió del puerto de Adén a bordo del buque ‘Bamedhaf’ al poco tiempo de la medianoche del 7 de enero, con dirección a Somalilandia, dentro de la República Federal de Somalia. El viaje se efectuó tras desactivar los sistemas de identificación de la embarcación, que navega bajo bandera de San Cristóbal y Nieves. Una vez alcanzado el puerto de Berbera a las 12:00 (hora local), el dirigente separatista y sus acompañantes embarcaron en un avión tipo Ilyushin II-76 hacia la ciudad de Mogadiscio, antes de volar finalmente con rumbo al golfo Pérsico, reactivando el sistema de identificación escasos minutos antes de aterrizar en el aeropuerto militar de Abu Dabi a las 20:47 (hora saudí), el pasado 7 de enero.

La coalición, según consignó Europa Press, sostiene que Al Zubaidi se encuentra actualmente en Emiratos Árabes Unidos (EAU), nación a la que habría llegado tras llevar a cabo este desplazamiento en un momento de tensiones marcadas por la ofensiva separatista en el sureste de Yemen. El portavoz Al Maliki subrayó que la elección de nave y ruta no es casual, pues la bandera bajo la cual navegó el ‘Bamedhaf’ coincide con la de otro buque, el ‘Greenland’, implicado en el transporte de vehículos militares y armamento desde el puerto de Fuyairá (EAU) hasta Mukala, en el sur de Yemen. Ese episodio derivó en un ataque por parte de la coalición a finales de diciembre, aunque las autoridades emiratíes rechazaron que esa embarcación transportara armas.

Junto a Al Zubaidi, desaparecieron otros altos responsables del movimiento secesionista, como Ahmed Hamid Lamlas, quien fuera gobernador de Adén, y Mohsen al Wali, comandante de las Fuerzas de Seguridad en Adén, según reveló Europa Press. Las fuerzas de la coalición Regional siguen sin poder establecer contacto con estas figuras desde su salida de territorio yemení.

El medio Europa Press también informó que las autoridades internacionalmente reconocidas de Yemen, agrupadas en el Consejo Presidencial de Liderazgo, han formulado cargos de “alta traición” contra Al Zubaidi. La acusación incluye haber tomado acciones destinadas a comprometer la independencia del país, deteriorar la posición militar, política y económica de la nación, así como la conformación de una banda armada responsable de la muerte de oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas.

La información proporcionada por Europa Press puntualiza que este pronunciamiento sucedió pocas horas después de que la coalición al mando de Arabia Saudí emprendiera lo que denominaron “ataques preventivos limitados” sobre el suroeste yemení. Estas acciones fueron adoptadas tras alegar que Al Zubaidi eludió viajar a Arabia Saudí para participar en negociaciones dirigidas a atenuar las tensiones, momento desde el que se dejó de tener noticias sobre su paradero.

El Departamento de Estado de Estados Unidos intervino en el asunto, según publicó Europa Press, con el funcionario Marco Rubio discutiendo la crisis con su homólogo saudí, Faisal bin Farhan, como parte de los esfuerzos para profundizar en la cooperación bilateral. Europa Press agregó que este diálogo se inscribe en la continuidad de la reunión que mantuvieron en noviembre el entonces presidente Donald Trump y el príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán, en el marco de las relaciones estratégicas entre ambos países.

Sobre los itinerarios utilizados para la salida de los líderes separatistas, Al Maliki, portavoz de la coalición, señaló que el avión tipo Ilyushin II-76 usado por Al Zubaidi y sus acompañantes suele emplearse en zonas conflictivas a lo largo de rutas que conectan países como Libia, Etiopía y Somalia, según destacó Europa Press. El apagado y posterior encendido de los sistemas de identificación tanto del buque como de la aeronave fue presentando como una táctica para evitar el rastreo internacional y facilitar el paso por diferentes puntos geográficos sin detección oficial.

La serie de movimientos del exlíder separatista y los altos cargos que lo acompañaron se da en el contexto de una escalada militar en el sur y sureste de Yemen, donde las facciones separatistas del CTS han incrementado sus operaciones en desafío a las autoridades yemeníes reconocidas, tal como detalló Europa Press. La coalición saudí mantiene un seguimiento sobre los allegados a Al Zubaidi que tuvieron contacto con él antes de su fuga de Adén, debido a la falta de comunicaciones desde su desaparición, según reportó el mismo medio.

La coyuntura resalta la persistente presión militar y política que envuelve Yemen, donde la intervención de actores regionales y el tráfico ilícito de armamento intensifican la volatilidad. El informe de Europa Press deja constancia del uso reiterado de rutas y mecanismos de evasión empleados en otros movimientos previos de armas y personal entre la península arábiga y el Cuerno de África, generando preocupación sobre la dimensión regional e internacional del conflicto yemení.