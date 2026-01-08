Al menos dos muertos y seis heridos en un tiroteo a la salida de un templo de la Iglesia mormona en Utah, EEUU

El reporte policial difundido en la red social X indicó que tres de los heridos permanecen en estado crítico tras resultar afectados en un tiroteo ocurrido cerca de una capilla de los Santos de los Últimos Días en Redwood Road, Salt Lake City. Según informó ABC News, el incidente, que se produjo durante la tarde-noche del miércoles poco después de las 19:30 hora local, dejó al menos dos personas muertas y seis más lesionadas, sin que hasta el momento se hayan producido detenciones relacionadas con los hechos.

De acuerdo con la información recabada por ABC News, la Policía de Salt Lake confirmó el balance de víctimas a través de sus canales oficiales e indicó que mantiene una investigación abierta mientras realizan labores de búsqueda para identificar y localizar a los responsables. El incidente se registró a las afueras de un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, congregación conocida popularmente como Iglesia mormona, en un área ubicada en Redwood Road, una de las avenidas principales de la ciudad.

ABC News detalló que el tiroteo generó una movilización considerable de unidades policiales y de servicios médicos, quienes atendieron en el lugar a los afectados y transportaron a los heridos a centros hospitalarios. Tres de los lesionados presentan un estado muy grave, según la policía local, lo que eleva el nivel de preocupación entre los servicios médicos y las autoridades. El cuerpo policial continúa recabando testimonios y revisando posibles grabaciones de cámaras de seguridad en la zona para detectar a los posibles implicados, aunque no se ha informado sobre la identidad de los sospechosos o el motivo detrás del ataque.

El medio también consignó que la capilla donde se registró el hecho suele ser utilizada rutinariamente por la comunidad local para actividades religiosas y sociales, lo que añade sensibilidad al incidente entre los habitantes. Representantes de la Policía de Salt Lake mantenían acordonada la zona la noche del miércoles y pidieron la colaboración de la ciudadanía a través de canales oficiales para facilitar información relacionada con el suceso.

Hasta ahora, según publicaron tanto ABC News como la Policía local, las investigaciones exploran distintas líneas para esclarecer tanto la secuencia de los hechos como la posible relación entre las víctimas y el o los responsables. Las autoridades señalaron que proveerán más datos conforme avance la investigación y pidieron evitar la difusión de rumores respecto a los hechos o a la identidad de las personas involucradas.

De acuerdo con ABC News, los habitantes del vecindario expresaron consternación ante lo ocurrido, y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días manifestó, a través de portavoces y comunicados, su colaboración con las autoridades y su apoyo a los afectados. Mientras tanto, la Policía de Salt Lake reiteró su compromiso con el esclarecimiento rápido del caso y la protección de la comunidad.