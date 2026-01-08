2025 fue uno de los cuatro años más cálidos desde 1961 e iguala a 2024, con una temperatura media de 15ºC

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) reportó que desde el año 2022 se han marcado en España 153 récords de días con temperaturas máximas, mientras que solo se han batido dos récords de frío en el mismo periodo. Esta diferencia notable deja en evidencia el auge de los episodios extremos de calor y la disminución de los eventos de frío en el país. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, destacó, según consignó la AEMET, que los años recientes han presenciado un cambio profundo en el registro de temperaturas, alineando estos datos con un contexto de calentamiento global sostenido.

De acuerdo con la información divulgada este jueves, el año 2025 se ubicó entre los cuatro más calurosos jamás medidos en España desde 1961, año en el que inicia la serie histórica de registros de la AEMET. El país alcanzó en 2025 una temperatura media de 15°C, igualando el promedio registrado en 2024. Al considerar el ranking de los años más cálidos, 2022 encabeza la lista, mientras que 2025 y 2024 comparten el tercer puesto. Aagesen subrayó que los últimos cuatro años se corresponden con los valores más elevados de temperatura en toda la serie histórica, tal como publicó la AEMET.

En este balance difundido por la AEMET a través de un hilo en la red social ‘X’, se precisó que la temperatura media observada en 2025 superó en 1,1°C el promedio calculado para el período 1991-2020. Esto sitúa a 2025 en línea con una tendencia sostenida de incremento térmico observada en las últimas décadas. Además, la agencia oficial recalcó que el pasado verano resultó ser el más caluroso desde que existen registros en España e incluyó dos olas de calor significativas que afectaron a la Península.

La comparación histórica revela que la temperatura media en España ha aumentado 1,77°C desde 1961, lo que implica un incremento sustancial que se asocia a una mayor frecuencia e intensidad de episodios de calor extremo, informó la AEMET en su balance. Esta escalada en los valores térmicos se expresa en el número de récords: en 2025 se contabilizaron 25 jornadas con máximas históricas, frente a ninguna correspondiente a frío, cuando, según el comportamiento climático de referencia sin influencia humana, se esperarían aproximadamente 20 récords en cada categoría de forma equilibrada.

El análisis de las precipitaciones realizado por la agencia estatal determinó que 2025 fue un año húmedo, aunque con una ligera reducción respecto a 2024. España acumuló 696 litros por metro cuadrado (l/m²) durante el año, cifra que supone un 9 % superior al promedio correspondiente al periodo 1961-1990, según detalló la AEMET. Estos datos reflejan una situación donde, pese al aumento de temperaturas y la reducción de los récords de días fríos, la cantidad de lluvia registrada se mantuvo próxima a los valores típicos del pasado, con una leve tendencia al descenso respecto al año previo.

El medio oficial atribuyó el predominio de récords de calor a los efectos del cambio climático de origen antropogénico, mientras que la casi desaparición de marcas de frío refuerza la idea de una transformación significativa en el régimen térmico nacional. La ventilación pública de estos datos por parte de la ministra Aagesen y la AEMET marcó un hito en la comunicación institucional sobre el impacto del calentamiento en la meteorología española, detalló el balance divulgado este jueves.