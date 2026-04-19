El mexicano Eugenio Garza sorprende y triunfa en el LGCT de cara al Gran Premio

México, 18 abr (EFE).- El jinete mexicano Eugenio Garza sorprendió este sábado con su triunfo en la prueba de salto de 1,50 metros en el Longines Global Champions Tour México de cara al Gran Premio que se disputará este domingo en el cierre de la segunda fecha del circuito.

Garza tuvo un recorrido perfecto de 36 segundos y 55 centésimos en el jump-off final.

Le siguieron el jinete irlandés Cian O'Connor, con 37.44, y el francés Simon Delestre, quien detuvo el reloj en 37.51.

Eugenio Garza, ganador de la plata en la prueba por equipos en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, emocionó a la afición con su recorrido limpio a la monta de Chalouries PS.

El mexicano Nicolás Pizarro, uno de los consentidos de la afición, concluyó su participación con cuatro penalizaciones en la duodécima posición del jump-off.

Su compatriota Arturo Parada también tuvo una buena actuación que le permitió terminar en el decimoséptimo escalón con un recorrido en el que cometió cuatro penalizaciones.

El brasileño Eduardo Pereira de Menezes acabó decimoctavo.

El español Mariano Martínez no tuvo una buena jornada, concluyó en la posición 41. No clasifico al jump-off.

Más temprano, en la prueba de salto de 1,45 metros se impuso el italiano Emanuele Gaudiano con un recorrido perfecto de 61 segundos y 29 centésimos, seguido del mexicano Arturo Parada, quien paró el cronómetro en 61.70. El tercer lugar de esta prueba fue para el belga Niels Bruynseels, con 63.41.

El brasileño Felipe Amaral terminó en el decimotercer puesto con cuatro penalizaciones.

La segunda fecha del Longines Global Champions Tour, que se desarrolla sobre la pista del Campo Marte de la capital mexicana concluirá este domingo con la prueba de salto de 1,60 metros del Gran Premio, que reparte una bolsa de 514.628 dólares. EFE

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