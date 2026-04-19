EEUU señala al viceviceministro del Interior de Nicaragua por "graves violaciones" de los Derechos Humanos

El Gobierno de Estados Unidos ha señalado este sábado al viceministro del Interior de Nicaragua, Luis Roberto Cañas Novoa, por su implicación en "graves violaciones" de los Derechos Humanos, coincidiendo con la conmemoración de las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en la primavera de 2018.

"Hace casi ocho años, la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega desató una brutal ola de represión contra los nicaragüenses que valientemente se opusieron a la creciente tiranía, corrupción y abusos del régimen. Hoy, para conmemorar el aniversario de las protestas de abril de 2018 y recordar a los más de 325 manifestantes asesinados posteriormente, la Administración Trump designa al viceministro del Interior, Luis Roberto Cañas Novoa, por su participación en graves violaciones de los Derechos Humanos", ha anuciado Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, en un comunicado.

Esta designación, ha explicado Rubio, se sustenta sobre las bases de la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de 2026 (Div. F, PL 119-75), disposición que confiere a la Casa Blanca la autoridad para imponer sanciones a personas extranjeras que se consideren responsables de vulneraciones severas de Derechos Humanos. Entre sus principales consecuencias, se encuentra la prohibición de la entrada a Estados Unidos de las personas designadas.

La nota del Departamento de Estado hace referencia a la crisis que estalló en Nicaragua en abril de 2018, cuando miles de personas tomaron las calles de Managua, la capital, y otras ciudades por una polémica reforma de la seguridad social. Las manifestaciones crecieron rápidamente en número y en demandas hasta reclamar la "democratización" del país.

Ortega intentó apaciguar los ánimos revocando la medida y lanzando un diálogo nacional que no dio resultados, precisamente, por la negativa del líder sandinista a convocar elecciones anticipadas. Las próximas presidenciales están previstas para 2020.