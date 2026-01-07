Agencias

Perico Durán, primeras palabras tras confirmarse su reconciliación con Lara Álvarez

Tras semanas de especulaciones, el piloto ha confirmado a Diez Minutos su vínculo sentimental con la presentadora, asegurando que siente un gran cariño por ella y evitando profundizar en detalles al señalar que aún "no es el momento

“Dios dirá”, expresó Lara Álvarez, al responder sobre la nueva etapa de su relación con Perico Durán, evitando definir la naturaleza exacta del vínculo que retoman. De acuerdo con la revista Diez Minutos, la presentadora y el piloto han dado una nueva oportunidad a su historia en medio de una notable discreción, manteniéndose alejados de la exposición pública mientras viven este reencuentro. El medio difundió en portada imágenes que muestran a la pareja dando un paseo durante la temporada navideña en Madrid, caminando de la mano y compartiendo gestos cercanos.

Según publicó Diez Minutos, las especulaciones sobre una posible reconciliación comenzaron después de que el restaurante madrileño ‘El asador de Abad’ compartió en su perfil de Instagram una fotografía de ambos cenando en el local el 23 de diciembre. Las imágenes captadas esta Navidad confirmaron la noticia que muchos seguidores de la pareja esperaban: Lara Álvarez y Perico Durán vuelven a intentarlo tras el distanciamiento del año anterior.

Durante los últimos días de diciembre de 2025, Álvarez permaneció en Asturias junto a su familia para las celebraciones del Año Nuevo, mientras su relación personal captaba la atención mediática. Ante la consulta del medio sobre el estado actual de la relación, Perico Durán mostró cautela y prefirió no entrar en detalles. “No es el momento, estoy trabajando macho”, declaró el piloto, según la información publicada por Diez Minutos, aunque sí confirmó que siente un gran cariño por la presentadora.

La pareja había hecho pública su ruptura en mayo de 2025, meses después de haber retomado su noviazgo inicial de 2011. Ambos reconocieron en aquella ocasión que, “a veces quererse no basta”, y definieron el fin de la relación como “un acto enorme de amor dejar ir” cuando advirtieron que no podían brindar ni recibir del otro lo que esperaban. La historia entre ambos ha estado marcada por varios capítulos, pero en cada uno han intentado preservar la privacidad.

Ahora, la noticia de una nueva etapa juntos se da en medio de una postura reservada, según consignó Diez Minutos. Álvarez prefiere no hacer comentarios sobre el rumbo del vínculo con Durán, priorizando vivir el presente y compartir la felicidad lejos de la atención mediática. El piloto, por su parte, mantiene un perfil discreto, centrado en sus actividades profesionales y manejando con tacto los comentarios sobre la relación.

El reencuentro de la pareja se produce después de años de idas y venidas. Según el medio, la decisión de volver a intentarlo refleja una voluntad común de superar el pasado y mantener la relación alejada del foco público. A pesar de la expectación generada en redes sociales y medios especializados en información de espectáculos, ambos optan actualmente por no alimentar los rumores ni profundizar en detalles sobre el momento que atraviesan.

La crónica de Diez Minutos da cuenta de la disposición de Lara Álvarez y Perico Durán para construir nuevamente una relación basada en la complicidad y el entendimiento que demuestran en el ámbito personal, eligiendo mantener su intimidad mientras la noticia continúa siendo motivo de comentarios y seguimiento en diferentes espacios.

