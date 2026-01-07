Meta presenta un teleprompter personal para las gafas Meta Ray-Ban Display y la pulsera Meta Neural Band

El acceso anticipado a la función que permite escribir mensajes en WhatsApp y Messenger sin utilizar el móvil, solo moviendo el dedo sobre cualquier superficie, ya está disponible en Estados Unidos y únicamente en inglés. Este avance se apoya en la tecnología de electromiografía (EMG) de la pulsera Meta Neural Band, que traduce las pulsaciones eléctricas de los músculos en señales digitales interpretables por dispositivos inteligentes. Según informó la compañía Meta, esta innovación representa uno de los pilares de la actualización reciente presentada antes del inicio de la feria tecnológica CES 2026 en Las Vegas, que permanecerá abierta hasta el próximo 9 de enero.

De acuerdo con la información publicada por Meta, las gafas Ray-Ban Display y la pulsera Neural Band, lanzadas el año anterior, encabezan la nueva ola de productos con inteligencia artificial que buscan redefinir la interacción con la tecnología en entornos domésticos y urbanos. Estas actualizaciones incluyen, entre otras funciones, un teleprompter personal integrado en las gafas y la posibilidad de enviar mensajes manualmente sin necesidad de un dispositivo adicional, lo que plantea un escenario en el que los usuarios pueden operar de forma autónoma y más discreta.

En relación con el teleprompter, Meta detalló que la función estrena una nueva etapa en la que el usuario puede presentar o grabar contenidos desde las gafas inteligentes, eliminando la necesidad de un guion físico o el teléfono móvil. Este teleprompter permite visualizar tarjetas de texto personalizables directamente en la pantalla de las Ray-Ban Display y navegar por ellas utilizando la pulsera Neural Band. El avance entre notas se realiza al ritmo que marca cada usuario, que debe transferir previamente los textos desde el teléfono móvil, utilizando aplicaciones compatibles como Meta AI, Google Docs o notas tradicionales.

En cuanto a la disponibilidad del hardware, Meta ha comunicado que la comercialización de las Ray-Ban Display por el momento será exclusiva en Estados Unidos. Según consignó la empresa, esta decisión se debe a la existencia de un "inventario extremadamente limitado", lo que ha llevado a pausar el lanzamiento internacional inicialmente programado para mercados del Reino Unido, Francia, Italia y Canadá.

Respecto a la ampliación de la navegación peatonal, está función en las gafas Ray-Ban Display se encontraba originalmente operativa en 28 ciudades, pero ahora se extiende a 32. Las nuevas ciudades incluidas en el servicio son Denver, Las Vegas, Portland y Salt Lake City, todas en territorio estadounidense. Así, Meta busca brindar mayores facilidades en desplazamientos urbanos combinando información visual y datos contextuales desde el propio dispositivo.

El medio también detalló que Meta ha establecido alianzas estratégicas para impulsar usos alternativos de sus dispositivos. La firma colabora con Garmin en el desarrollo de controles automovilísticos de nueva generación, donde los pasajeros pueden gestionar aplicaciones mediante pequeños gestos, como un simple pellizco, gracias a la tecnología EMG de la pulsera Neural Band. Según explicó Alex Himel, vicepresidente de Wearables en Meta, "estamos entusiasmados con todas las posibilidades que EMG puede ofrecer como futura plataforma de entrada con el paso del tiempo".

Otra colaboración relevante incluye a la Universidad de Utah, con un proyecto centrado en aumentar la accesibilidad de personas con movilidad limitada en las manos. En este contexto, la Meta Neural Band se evalúa como una herramienta capaz de medir las señales eléctricas musculares en la muñeca y traducirlas en comandos digitales para controlar dispositivos domésticos como altavoces inteligentes o persianas. Meta especificó que esta investigación contempla el diseño de gestos personalizados adaptados a diversas necesidades de los usuarios.

Los nuevos desarrollos anunciados forman parte de una estrategia orientada a hacer una experiencia de usuario más eficiente y fluida en los dispositivos inteligentes, mediante la integración de tecnologías avanzadas de inteligencia artificial y señales biométricas. De acuerdo con Meta, estos adelantos aspiran a redefinir la relación entre las personas y los dispositivos tecnológicos portátiles, integrando funciones que hasta ahora dependían exclusivamente del móvil, el teclado o controles táctiles convencionales.