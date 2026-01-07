Más de 20.000 menores y jóvenes migrantes solos entre 16 y 23 años tiene residencia en España, más del doble que en 2021

La proporción de jóvenes de 18 a 23 años extutelados con una autorización de residencia y trabajo ha mostrado un salto importante en su integración laboral en los últimos años: mientras en junio de 2021 el 34% estaba dado de alta en la Seguridad Social, en septiembre de 2025 el porcentaje llegó al 72%. Con estos datos, la afiliación de este colectivo ha experimentado un crecimiento proporcional notable, según datos publicados por Europa Press basados en información del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En el caso de los menores no acompañados de 16 y 17 años, la afiliación pasó de un 6% a un 18% en el mismo periodo.

El número total de menores y jóvenes migrantes solos de entre 16 y 23 años con residencia en España alcanzó hasta septiembre de 2025 los 20.116, de acuerdo con cifras del Ministerio de Inclusión recogidas por Europa Press. Este número representa un incremento del 155,3% respecto al mes de junio de 2021, cuando se contabilizaban 7.878 personas en esta situación. Así, se da cuenta de que, en poco más de cuatro años, 12.238 adolescentes y jóvenes adicionales han accedido a autorizaciones de residencia, sumando un crecimiento significativo tanto en valores absolutos como en la evolución porcentual.

Esta tendencia al alza se mantuvo de forma más acentuada entre 2021 y 2024, aunque los últimos meses indican cierta estabilización: en el último año la variación ha sido del 19,4%, y en el último trimestre del 0,2%, según detalló Europa Press. Respecto a la distribución por sexo, el porcentaje de mujeres representa solo el 6% del total, de acuerdo con información difundida por el Ministerio dirigido por Elma Saiz.

La presencia marroquí sigue liderando la estadística, pero ha perdido peso porcentual. Si en 2021 el 76% de estas personas tenían esta nacionalidad, para septiembre de 2025 la proporción bajó hasta el 54%. Asimismo, Europa Press reportó que, entre los hombres, los principales países de nacionalidad son Marruecos (10.353; 55%), Gambia (2.524; 13%), Argelia (1.995; 11%) y Senegal (1.634; 9%); mientras que entre las mujeres, encabeza Marruecos (568; 44%), seguida de Colombia (92; 7%), Argelia (68; 5%) y Senegal (56; 4%).

Las franjas de edad dentro del colectivo han visto cambios notorios. En junio de 2021, un 27% del total (2.158 personas) tenía entre 16 y 17 años. Para septiembre de 2025, ese grupo representa el 17% (3.510 personas). Pese a esto, la cifra de menores de 16 y 17 años con residencia creció un 62,7% en este periodo, aunque la subida fue aún más marcada en los jóvenes de 18 a 23 años, donde el crecimiento alcanza el 190,3%: pasando de 5.720 personas en 2021 a 16.606 en 2025.

El acceso a la residencia y el trabajo se encuentra marcado por el tipo de autorización administrativa. Según el Observatorio consultado por Europa Press, casi la totalidad de los menores no acompañados de 16 y 17 años (97%, es decir, 3.412 personas) contaban en septiembre de 2025 con una autorización temporal habilitante para residir y trabajar, mientras que un 3% disponía de una autorización temporal no lucrativa o de larga duración. Ninguna persona figuraba como excepción a la autorización de trabajo. Previamente, en junio de 2021, el 91% de los menores no acompañados en edad laboral disponía de una autorización temporal de residencia no lucrativa o de larga duración, regulada por la Instrucción 1/202011. No obstante, la integración laboral efectiva presentó obstáculos debido a la falta de reconocimiento explícito del derecho a trabajar en la tarjeta de residencia. El colectivo debía aportar informes de la entidad de protección y solicitar una autorización adicional bajo el motivo “Residencia temporal. Excepción a la autorización de trabajo”, modalidad que aplicaba al 9% (194 personas).

La evolución del grupo de 18 y 19 años ha sido destacada. En junio de 2021, 3.259 personas de este tramo etario contaban con autorización de residencia como menor; la cifra ascendió a 5.874 en septiembre de 2025, un incremento del 80,2% (2.615 personas más). Para los jóvenes extutelados de 18 a 23 años con residencia y trabajo, se observaron avances: en 2021 había 1.471 personas con ese tipo de permiso, equivalentes al 26% de quienes disponían de autorización. En 2025, el Ministerio cuantificó 6.593 jóvenes extutelados de 18 a 23 años con autorización de residencia y trabajo por renovación, representando el 40% de su grupo.

Europa Press indicó que existen dos modalidades de permiso para los jóvenes extutelados que disponían de autorización como menor: la renovación y la modificación. Las primeras autorizaciones bajo el motivo “Joven extutelado, que tiene autorización como menor” se clasifican como modificación, pues requieren previamente la posesión como persona menor extranjera no acompañada. El permiso tiene vigencia de dos años y puede prorrogarse en periodos adicionales del mismo lapso si persisten las condiciones. A septiembre de 2025, el 31% (2.014 personas) de las personas con este motivo de concesión ya habían renovado su autorización.

En cuanto a quienes ostentaban autorización bajo el motivo “Joven extutelado, que no tiene autorización como menor”, un 53% (1.956 personas) en septiembre de 2025 la disfrutaban en modalidad de prórroga, mientras que el 44% (1.609) disponía de una autorización inicial.

En materia de incorporación al sistema de Seguridad Social, el número de jóvenes menores no acompañados o extutelados de 16 a 23 años dados de alta experimentó un alza apreciable. Si en junio de 2021 eran 2.110 personas (27%), en septiembre de 2025 la cifra llegó a 12.559 (62%). El ascenso es aún más pronunciado entre extutelados de 18 a 23 años: del 34% en 2021 hasta el 72% en 2025. Para los menores de 16 y 17 años, la evolución fue del 6% al 18%.

Respecto a la inserción laboral, la mayoría de quienes trabajan se desempeña en hostelería (30%) y actividades administrativas o de servicios auxiliares (15%), según recogió Europa Press. El reparto varía según la edad: la mitad de los jóvenes de 16 y 17 años que trabajan lo hacen en hostelería, mientras que los extutelados de 18 a 23 años diversifican más su empleo entre varios sectores, con 29% en hostelería, 15% en actividades administrativas y servicios auxiliares y 12% en construcción.

El análisis del impacto por género, como informó el Ministerio a Europa Press, revela que el porcentaje de mujeres en todo el colectivo es limitado y que las nacionalidades de origen entre las mujeres difieren en parte de las observadas en los varones. Mientras la mayoría de varones proviene de Marruecos, entre las jóvenes la proporción de origen colombiano, argelino y senegalés presenta una representación más significativa.

Los datos publicados por Europa Press, basados en estadísticas oficiales, reflejan también el funcionamiento del sistema de autorizaciones, especificando que los jóvenes extutelados pueden mantener sus permisos de residencia y trabajo siempre que sigan cumpliendo los requisitos exigidos por la normativa. Así, la renovación periódica de dos años permite la inclusión continuada en el sistema de protección y derechos laborales.

El crecimiento en las autorizaciones de residencia y trabajo entre jóvenes migrantes no acompañados o extutelados constituye uno de los cambios más acusados para este sector de la población extranjera en España en el último lustro, con efectos tanto en la composición sociodemográfica como en el ámbito laboral y de integración.