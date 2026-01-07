La Oreja de Van Gogh, su preciosa 'declaración de amor' a Amaia Montero como respuesta a las críticas

“Retomamos el camino exactamente donde lo dejamos sin tener claro cuál es el destino, pero ¿sabes qué? Nos importa un comino mientras sea contigo”. Así concluyó el mensaje publicado por los integrantes de La Oreja de Van Gogh en sus redes sociales al reunirse nuevamente con Amaia Montero, expresando la emoción por su regreso a la banda tras 18 años de separación y haciendo pública la admiración y afecto que le tienen. Según reportó el medio, esta declaración fue acompañada por una imagen de Montero en su reaparición con la agrupación durante el especial de Nochevieja de TVE, luciendo un look destacado que causó impacto entre los seguidores. El comunicado, hecho coincidir con el día de Reyes, se difundió en medio del entusiasmo generado tanto por la presencia de Montero como por el inminente inicio de la gira de la banda, cuyas entradas se agotaron en pocas horas.

El medio consignó que la publicación surge luego del lanzamiento del tema “Todos estamos bailando la misma canción”, el 31 de diciembre, que marcó el esperado regreso de Montero al grupo. A pesar de que la banda recibió críticas en torno al nuevo sencillo, los miembros de La Oreja de Van Gogh subrayaron públicamente la solidez de su vínculo y la felicidad que sienten por volver a compartir escenario con la cantante donostiarra. El mensaje firmado por Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde se concibe como un homenaje a la artista y recalca la fuerza del lazo que los une como banda.

En el comunicado, los integrantes describieron a Montero con palabras que destacan la complejidad y el talento de su personalidad. “Esta de aquí parece una chica normal, tirando a bajita, pero ahí dentro cabe un universo entero. Y esos dos ojitos de gata son en realidad un par de ventanas al lugar donde ocurre la magia: hay más melodías en esa cabeza que las que nadie pueda inventar en diez vidas”, señalaron según replicó el medio. El texto también revela el ambiente íntimo y de confianza que los músicos comparten con la vocalista, afirmando la admiración que sienten por su capacidad para conectar y hacer reír.

El mensaje continúa reconociendo ciertos aspectos del carácter de Montero, aludiendo a su determinación y personalidad compleja: “Reconocemos que la artista también es ‘cabezota como ella sola’ y que tiene ‘un carácter más complicado que verle la sombra al viento’”, mencionaron. No obstante, también subrayaron su lado más afectuoso: “Sin embargo, tiene un corazón gigante y de gominola”. Estas palabras refuerzan la idea de que el reencuentro se fundamenta tanto en el respeto artístico como en la empatía personal existente entre los miembros del grupo.

La respuesta de Montero tampoco se hizo esperar. Según detalló el medio, la cantante expresó sentirse profundamente conmovida por las palabras de sus compañeros, manifestando: “Leer vuestras palabras ha sido como mirarme en un espejo amable, de esos que no juzgan, que entienden incluso lo que una aún no sabe explicar”. Montero agradeció la oportunidad de volver a unirse a la banda y compartió la emoción de retomar la actividad creativa y personal con ellos: “Conectar de verdad es un regalo raro y sentirlo con vosotros es algo que guardo muy dentro. Me emociona pensar que el camino pueda retomarse sin mapas, sin promesas cerradas, sólo con la certeza del amor, de la música, del acompañarnos, del reírnos sin darnos cuenta y de caminar aunque no sepamos muy bien hacia dónde. Eso, para mí, es hogar”.

En otro fragmento de su mensaje, la vocalista reconoció su carácter: “No soy fácil, lo sé”, admitió, pero también resaltó la importancia que sus compañeros tienen en su vida. “Si algo tengo claro es que mi corazón late grande gracias a vosotros, que sabéis ver con ternura incluso lo complejo y queréis sin pedir que nada cambie”, señaló Montero en sus redes sociales. Además, finalizó agradeciendo el cariño recibido: “Yo también os quiero. Mucho (como todo el cielo y todo el mar). Y celebro cada día haber coincidido en esta vida”, reafirmando que su regreso al grupo era la mejor decisión posible.

De acuerdo con los detalles difundidos por el medio, la reaparición oficial de Amaia Montero se produjo durante el especial de Nochevieja de Televisión Española, donde sorprendió con un vestuario que llamó la atención del público y de la prensa especializada. Su vuelta coincidió con el lanzamiento del sencillo y ha supuesto un punto de inflexión en la trayectoria reciente de la agrupación, que confirmó, tras el anuncio del regreso, una gira nacional prevista para 2026. Las entradas para estos conciertos se agotaron en pocas horas, lo que refleja la expectación generada por la reunión de la formación original.

El medio informó que este regreso supone el cierre de una etapa de distanciamiento que se extendió por casi dos décadas y abre una nueva fase para una de las bandas más populares del pop español. El grupo manifestó que su unión sigue siendo fuerte y que el objetivo es disfrutar el proceso, sin fijar un destino específico. Tanto los mensajes publicados como la reacción de los seguidores evidencian el impacto emocional y artístico vivido tanto por los integrantes como por el público, que ha mostrado un apoyo masivo adquirendo las localidades para los próximos conciertos.

Durante los dieciocho años que Montero permaneció alejada de La Oreja de Van Gogh, la banda continuó activa con otros proyectos musicales y distintos vocalistas. El reencuentro, detalló el medio en su cobertura, ha renovado el interés en la formación original y ha sido recibido por los aficionados como un acontecimiento central en la música española.

Las declaraciones y homenajes cruzados entre los miembros del grupo y su vocalista marcan el inicio de una etapa nueva, en la que los retos y las expectativas por parte del público y los medios de comunicación acompañan al deseo común de todos los involucrados de mantener la esencia y el espíritu colectivo que definió los años iniciales del grupo.

Tal como publicó el medio, el triunfo comercial de la gira y la gran repercusión mediática del regreso de Amaia Montero sitúan nuevamente a La Oreja de Van Gogh en el foco de la industria musical, al tiempo que los mensajes compartidos sirven de testimonio sobre el valor de los vínculos personales y la memoria compartida entre los miembros del grupo.