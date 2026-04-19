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La principal fuerza política del Kurdistán anuncia su boicot indefinido al Parlamento iraquí

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El Partido Democrático del Kurdistán (PDK), la principal fuerza política de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, ha anunciado este domingo que se retira de manera indefinida del Parlamento de Irak como protesta contra la elección, la semana pasada, del presidente del país, Nizar Amedi.

Amedi fue elegido el pasado domingo por los diputados iraquíes tras una última votación también boicoteada por el PDK, que había denunciado previamente "flagrantes errores de procedimiento" a la hora de designar al jefe del Estado y máximo representante de la comunidad kurda de Irak en virtud del acuerdo de reparto de poderes entre suníes, chiíes y kurdos del país.

Cabe recordar que Amedi, de 58 años, era el candidato propuesto por la Unión Patriótica del Kurdistán, histórico rival político del PDK.

"Siguiendo las directrices y la guía de nuestra dirección, hemos decidido boicotear las sesiones del Consejo de Representantes hasta nuevo aviso", ha anunciado este domingo el partido en un comunicado en el que ha vuelto a denunciar "las claras violaciones de la Constitución y las leyes presenciadas" en la cámara durante la votación de la semana pasada.

El PDK ya había anunciado previamente que no tenía la más mínima intención de reconocer la figura del nuevo presidente y ahora reafirma "que la protección de los derechos constitucionales del pueblo del Kurdistán y la preservación de la legitimidad del proceso político tienen prioridad sobre cualquier otra consideración o interés".

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