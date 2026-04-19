Agencias

Fermín regresa a los entrenamientos del Barcelona con una máscara protectora

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Sant Joan Despí (España), 19 abr (EFE).- El centrocampista del Barcelona Fermín López se reincorporó este domingo a los entrenamientos con el resto de sus compañeros, pero lo hizo con una máscara protectora tras la fortuita patada en la cara que recibió el pasado miércoles en el partido contra el Atlético de Madrid de Liga de Campeones.

El regreso del futbolista andaluz, que se ha entrenado con normalidad sobre el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, fue la principal novedad de la sesión, que contó con la participación de los jugadores del filial, como Emilio Bernad, así como los juveniles Onstein, Nico Marcipar y Adrià Muñoz.

Asimismo, no se ejercitó sobre el césped Marc Bernal, pues el centrocampista catalán aún no está plenamente recuperado del esguince en el tobillo izquierdo que sufrió el 4 de abril. Tampoco participaron de la sesión los lesionados Raphael Dias 'Raphinha' y Andreas Christensen.

El próximo compromiso del Barcelona será el miércoles en el Spotify Camp Nou contra el Celta de Vigo en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español). EFE

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