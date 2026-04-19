Agencias

El PSOE critica que el PP "tape" casos "tan graves" como el del alcalde de Móstoles tras admisión de la querella

Guardar
Imagen OGJ3OCBX4FF6XKZDWFKMC3CH74

El concejal del Grupo Municipal Socialista Enrique Rico ha criticado que el Partido Popular "tape" casos "tan graves" como el del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, tras la admisión de la querella interpuesta por una exedil por presunto caso sexual y laboral.

"Lo primero es que la justicia siga su curso", ha afirmado el edil tras participar en una concentración contra la construcción de un crematorio en la M-40.

"Esto constata una vez más lo que está haciendo y lo que representa el Partido Popular en estos momentos. En lugar de ponerse del lado de las víctimas, se pone del lado de los presuntos acosadores", ha señalado el edil socialista.

En este sentido, Rico ha denunciado que el PP estaría actuando para supuestamente encubrir situaciones "tan graves". "Están tapando casos tan graves como lo que hemos conocido", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Islamabad blinda su zona diplomática ante una posible segunda ronda de diálogo

Infobae

Cinco regiones de Bolivia vuelven a las urnas para elegir a gobernadores en segunda vuelta

Infobae

Fermín regresa a los entrenamientos del Barcelona con una máscara protectora

Infobae

La principal fuerza política del Kurdistán anuncia su boicot indefinido al Parlamento iraquí

La principal fuerza política del Kurdistán anuncia su boicot indefinido al Parlamento iraquí

Mónica Pont presume de su relación con Víctor Prat y aclara cómo se lleva con Elsa Anka: "Paz y amor"

Mónica Pont presume de su relación con Víctor Prat y aclara cómo se lleva con Elsa Anka: "Paz y amor"