Islamabad blinda su zona diplomática ante una posible segunda ronda de diálogo

Islamabad, 19 abr (EFE).– Las autoridades de Islamabad impusieron este domingo un bloqueo de seguridad en la capital paquistaní, con el cierre de las principales arterias, la suspensión del transporte público y la orden de desalojo en los principales hoteles de lujo ante la posible reanudación de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos.

El despliegue se produce a tres días de que expire, el 22 de abril, el alto el fuego técnico entre Washington y Teherán. Pakistán, que actuó como mediador en la histórica primera ronda del 11 de abril, no ha revelado oficialmente las fechas del nuevo encuentro, aunque los preparativos en el terreno sugieren la posible visita de delegaciones internacionales.

El hotel Serena, sede de la primera ronda, y el hotel Marriott han suspendido la toma de reservas hasta el próximo jueves. "Se ha informado a los clientes que las reservas se cierran desde hoy, 19 de abril, y se ha pedido a los huéspedes actuales que desalojen el hotel", confirmó a EFE un trabajador del Serena bajo condición de anonimato.

Por su parte, la policía de Islamabad anunció el cierre total de la "Zona Roja" y su perímetro extendido.

"Debido a la llegada de delegaciones extranjeras, la Zona Roja permanecerá completamente cerrada para todo tipo de tráfico", señaló el cuerpo en un comunicado en la red social X. La administración de la ciudad ha ordenado también el cierre del transporte público y privado tanto en Islamabad como en la vecina Rawalpindi hasta nuevo aviso.

Según informó el diario local Dawn News citando fuentes oficiales, equipos de avanzada de las delegaciones ya han comenzado a aterrizar en la base aérea de Nur Khan, en Rawalpindi. Asimismo, la cadena local Geo TV indicó que, aunque no hay fechas anunciadas, es "probable" que la segunda ronda se celebre de nuevo en la capital paquistaní.

El negociador jefe de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, reconoció este domingo en un discurso televisado que ha habido "progresos" con Washington, aunque advirtió que un acuerdo de paz definitivo todavía está "lejos".

Washington y Teherán mantienen el pulso sobre el cierre del estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní, los dos grandes escollos que impidieron el acuerdo en la primera vuelta celebrada hace una semana. EFE